إشادة عالمية بنجاحات المبادرة الإماراتية في «مينا للجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

أجمع عدد من أبرز النجوم العالميين المشاركين حالياً في التصفيات النهائية لجولة دي بي ورلد للجولف المقامة في الدولة، والذين شقوا طريقهم في مسيرتهم الاحترافية باعتبارهم من خريجي جولة مينا، بدور هذه الجولة في نجاحاتهم، وهي التي تم إنشاؤها في عام 2011، كمبادرة إماراتية رائدة. وتعتبر الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط ومعترف بها من قبل التصنيف الدولي الرسمي للجولف (OWGR)، حيث توفر للاعبي الإمارات والدول العربية، ومختلف الجنسيات مساراً احترافياً دولياً.

وشارك الرباعي مات فيتزباتريك، وروبرت ماكنتاير، وثريستون لورانس وتود كليمينت، في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي أقيمت الأسبوع الماضي، وفي بطولة جولة دي بي ورلد في دبي هذا الأسبوع، وكلتاهما ضمن سلسلة رولكس بطولات النخبة، مما يؤكد مكانة جولة مينا كنقطة انطلاق مؤكدة نحو مستوى النخبة العالمي.

وحفز النجوم للاعبين الصاعدين للمشاركة في التصفيات التأهيلية للموسم الجديد، التي تقام على ملعب ترويا للجولف في البرتغال، مع إغلاق باب التسجيل يوم الجمعة المقبل، مؤكدين أنها تمنح اللاعبين الطموحين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها فرصة السير على خطى الخريجين المتميزين.

وأكد الإنجليزي مات فيتزباتريك، نجم كأس رايدر والفائز بألقاب كبرى في رياضة الجولف، ضرورة توفير مسارات حقيقية للاعبين الطموحين، وقال: «منح اللاعبين هذه الفرصة أمرٌ إيجابيٌّ للغاية، لا سيما هنا في منطقة الشرق الأوسط، وجولة مينا للجولف هي أرض اختبار حقيقية، فإذا تمكنت من الفوز بضع مرات، فهذا مؤشر إيجابي للتقدم إلى المستوى التالي في مسيرتك».

من جانبه أضاف الجنوب أفريقي ثريستون لورانس، الفائز بطل الموسم في جولة مينا لعام 2015، والذي حقق بعد ذلك خمسة ألقاب في جولة دي بي ورلد: «لم يكن لدي مكان ألعب فيه في عام 2015، لقد منحتني جولة مينا سلسلة من البطولات للمشاركة فيها، وكانت تلك الخطوة الصحيحة، والفوز بلقب بطل الموسم منحني الثقة والمنصة للمضي قدماً».

من جانبه أشاد الفرنسي تود كليمينت، الفائز أيضاً بألقاب في جولة دي بي ورلد، بالروح العملية والمتمحورة حول اللاعب في جولة مينا بعد إعادة إطلاقها بشكل متجدد، وقال: «عندما سمعتُ خبر عودة جولة مينا للجولف، سررتُ للغاية لأنها تعني لي الكثير، وما حققته في بداية مسيرتي، حيث يمكن للاعبين الشباب تعلم الكثير من أسرار هذه الرياضة، والاعتياد على السفر، واللعب على ملاعب عشبية مختلفة، وأشجع أي لاعب جولف طموح على حجز مكانه في التصفيات التأهيلية قبل الموعد النهائي».

يذكر أن الموسم الجديد 2025-2026، يتضمن 12 بطولة، تقام في البرتغال، ومصر، والمغرب والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، موزعة بشكل منطقي لتوفير وقت السفر وتكاليفه.

ويحمل كل حدث في الموسم العادي جائزة مالية مضمونة ومعفاة من الضرائب قدرها 100 ألف دولار أميركي، تُصرف خلال 48 ساعة من ختام كل بطولة. وتُضيف التصفيات التأهيلية الثانية التي تقام في منتصف الموسم، في فبراير المقبل، مساراً ثانياً للحصول على تصنيف المشاركة وفرصة لإعادة التصنيف، وتقام المنافسات بجائزة مالية قدرها 50,000 دولار أميركي.