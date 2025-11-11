الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة
الرياضة

«ودية» تجهز دبا وكلباء لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين

«ودية» تجهز دبا وكلباء لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين
11 نوفمبر 2025 12:54

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)
يخوض فريق دبا مواجهة ودية أمام جاره نادي كلباء غداً «الخميس»، ضمن استعداداتهما لاستئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين، بعد فترة التوقف الحالية.
وتأتي المباراة في إطار تحضيرات فريق دبا بقيادة مدربه الجديد الروماني سيبريان بانايت، الذي يسعى من خلال التجارب الودية إلى التعرف أكثر على قدرات لاعبيه، والوصول إلى التشكيلة المناسبة للمرحلة المقبلة، بعد توليه المهمة حديثاً خلفاً للجهاز الفني السابق.
أما فريق كلباء، بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، فيواصل هو الآخر تحضيراته لاستثمار فترة التوقف في رفع الجاهزية البدنية والفنية للفريق، وتجربة بعض العناصر الشابة والبديلة قبل استئناف الدوري.
وتُعد المواجهة فرصة فنية مهمة للفريقين لتصحيح الأخطاء، وتجربة أساليب لعب جديدة، وسط أجواء إيجابية تسود معسكر كل من دبا وكلباء، استعداداً لعودة المنافسات الرسمية.

