الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«ليوا الرياضي» ينظم السباق الثاني للخيول العربية في «الظفرة»

«ليوا الرياضي» ينظم السباق الثاني للخيول العربية في «الظفرة»
11 نوفمبر 2025 12:56

أبوظبي (الاتحاد)
ينظم نادي ليوا الرياضي غداً السباق الثاني للخيول العربية الأصيلة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وسط مشاركة واسعة من نخبة الملاك والفرسان من مختلف مناطق الظفرة، وذلك ضمن أجندة السباقات المعتمدة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الرياضات التراثية، ودعم الموروث الإماراتي الأصيل.
ويقام الحدث على شوطين رئيسين يتنافس خلالهما الملاك على المراكز الأولى، في أجواء يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة، نظراً للقوة المتوقعة للمنافسات والتنوع الكبير في المشاركات.
وأكد نادي ليوا الرياضي، أن تنظيم السباق يأتي في إطار خططه المتواصلة لدعم الرياضات التراثية في المنطقة، وتوفير بيئة تنافسية مستدامة تواكب الاهتمام الكبير بهذه الرياضة العريقة، كما أشاد النادي بتعاون الشركاء والجهات الداعمة، التي أسهمت في توفير كافة المتطلبات الفنية واللوجستية لإنجاح الحدث.
وأشار النادي إلى أن إقامة السباق في مدينة زايد يعكس أهمية الظفرة كوجهة لسباقات الخيول العربية على مستوى الدولة، ويعزز مشاركة الملاك المحليين ويتيح لهم فرصة المنافسة في حدث يمتلك قيمة تراثية ورياضية متجذرة.
ومن المقرر أن تنطلق الأشواط وسط جاهزية كاملة للمضمار والفرق التنظيمية، بما يعكس مكانة الظفرة في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية التراثية.

