الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

زوارق «شاطئ دبي» يتفوق في بطولة الإمارات للشراع الحديث

زوارق «شاطئ دبي» يتفوق في بطولة الإمارات للشراع الحديث
11 نوفمبر 2025 15:00


الشارقة (وام)
سيطر فريق نادي زوارق شاطئ دبي «DOSC» على المراكز الأولى في الجولة السادسة من بطولة الإمارات للشراع الحديث، التي أقيمت على شاطئ كلباء، تزامناً مع دورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة، والتي تستمر فعالياتها حتى 16 نوفمبر الجاري.
وحصد نادي زوارق شاطئ دبي المراكز الثلاثة الأولى في أربع فئات هي: «أوبتمست مفتوح»، و«أوبتمست بنات»، و«أوبتمست ناشئين تحت 12 سنة»، و«إلكا 4 بنات»، فيما تفوق نادي الحمرية في فئات «إلكا 7»، و«إلكا 7 ماستر»، و«إلكا 6».
وأكد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، أن إقامة الجولة السادسة في كلباء تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، وإتاحة الفرصة للأندية لتطوير مستوياتها الفنية، في ظل المشاركة الواسعة، والأجواء التنافسية المميزة.

أخبار ذات صلة
جلسة حوارية ضمن فعاليات «شاطئية كلباء»
سعيد بن صقر القاسمي يفتتح دورة كلباء للألعاب الشاطئية
الشراع الحديث
منتخب الشراع الحديث
بطولة الإمارات للشراع الحديث
الألعاب الشاطئية
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
اليوم 12:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©