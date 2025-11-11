زوارق «شاطئ دبي» يتفوق في بطولة الإمارات للشراع الحديث



الشارقة (وام)

سيطر فريق نادي زوارق شاطئ دبي «DOSC» على المراكز الأولى في الجولة السادسة من بطولة الإمارات للشراع الحديث، التي أقيمت على شاطئ كلباء، تزامناً مع دورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة، والتي تستمر فعالياتها حتى 16 نوفمبر الجاري.

وحصد نادي زوارق شاطئ دبي المراكز الثلاثة الأولى في أربع فئات هي: «أوبتمست مفتوح»، و«أوبتمست بنات»، و«أوبتمست ناشئين تحت 12 سنة»، و«إلكا 4 بنات»، فيما تفوق نادي الحمرية في فئات «إلكا 7»، و«إلكا 7 ماستر»، و«إلكا 6».

وأكد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، أن إقامة الجولة السادسة في كلباء تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، وإتاحة الفرصة للأندية لتطوير مستوياتها الفنية، في ظل المشاركة الواسعة، والأجواء التنافسية المميزة.