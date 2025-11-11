منتخبنا لطائرات «درونز» يشارك في بطولة العالم بالصين



دبي (الاتحاد)

تنطلق، السبت، بطولة العالم لكرة القدم للطائرات من دون طيار «الدرونز» التي ينظّمها الاتحاد الدولي للطائرات من دون طيار وتستمر حتى 18 نوفمبر، ومن المقرّر أن تغادر بعثة منتخبنا الوطني إلى مدينة شنغهاي الصينية يوم بعد غدٍ الخميس، حيث تضم عشرة لاعبين «فريقين»، هم عبدالله فهد المحمود، وعبد الله فرج القمزي، وعبد العزيز على الحمادي، وأحمد عماوي، وأحمد محمود ياغي، وإيفور ميلينك، وإريك جيسي، وحمدان خلفان المقيمي، ونهيان عليان الرميثي، ونوا نجيون، ويقود الفريق المدرب بيبين بوبي من كيتسباير للتعليم والتدريب.

وحرص يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات، رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية، رفقة يوسف الشحي، عضو مجلس الإدارة، على الالتقاء بالبعثة خلال التجارب النهائية، وحثّهم على بذل الغالي والنفيس لتحقيق طموحاتهم والظهور بالمظهر المشرّف من خلال الالتزام والتركيز خلال هذه المشاركة التي تُعد الأولى من نوعها بين 23 فريقاً يمثّلون 17 دولة، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا والصين «البلد المستضيفة»، وكوريا، وتايلاند، وبولندا، وماليزيا والإمارات، وغيرها.

وتكتسب البطولة خبرة دولية قيّمة، وتُلهم الجيل القادم من المبتكرين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ووجّه الحمادي الشكر إلى كافة الشركات الراعية التي قدمت يد العون للمنتخبات الوطنية للدرونز، وأسهمت في تطور الفريق، وخصّ بالشكر شركة LODD Autonomous، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني، ومما يجدر ذكره أنّ الإمارات تشارك في البطولة بفريقين، كل فريق خمسة طيارين من الشباب الواعد الذين تم اختيارهم بعد تصفيات تأهيلية بين طلاب المدارس، سيما أن كرة القدم بالطائرات المسيرة هي مزيج فريد من نوعه بين كرة القدم التقليدية وتكنولوجيا الطائرات المسيرة، حيث توجّه الفرق الطائرات المسيرة عبر الأطواق لتسجيل النقاط، جامعةً بين الدقة والاستراتيجية والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وخضعت فرق الإمارات لتدريبات مكثفة مع كيتسباير للتعليم والتدريب، لتُبرز أفضل طياري الطائرات من دون طيار الشباب في العالم في هذه الرياضة المثيرة وسريعة النمو.