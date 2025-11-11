أبطال الإمارات يشعلون حلبة «أبوظبي إكستريم 11» في العين



بعد تألقه اللافت وتتويجه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، يستعد البطل الإماراتي عبيد الكتبي لخوض تجربة جديدة على المستوى الاحترافي، حيث يشارك إلى جانب أربعة رياضيين إماراتيين في النزالات التمهيدية لبطولة أبوظبي إكستريم بنسختها الحادية عشرة، التي تنطلق 14 نوفمبر في مركز أدنيك العين.

وتأتي البطولة بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، لتجمع نخبة من أبرز نجوم الجرابلينج والجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، وسط حضور إماراتي قوي يبشر بمنافسات محتدمة وأجواء مليئة بالحماس.

يدخل الكتبي المنافسات في قمة جاهزيته بعد فوزه بذهبية وزن 56 كجم في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، إثر تغلبه على الأردني زياد سمارة في النهائي بالنقاط. وسيخوض في البطولة نزالاً مرتقباً أمام البرازيلي فيكتور سوزا في فئة وزن الديك.

وقال الكتبي: «متحمس لاختبار نفسي على منصة احترافية مثل بطولة أبوظبي إكستريم. منحتني تجربة البحرين ثقة كبيرة، لكن هذا المستوى مختلف تماماً. أتطلع لإبراز قدرة الرياضيين الإماراتيين على منافسة أفضل الرياضيين في العالم».

وأضاف: «النزال على أرض الوطن وأمام الجماهير دائماً يمنحنا دفعة قوية، ويزيد من رغبتنا في التطور وتقديم الأفضل».

كما يدخل عمار الحوسني، الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو التي أقيمت مؤخراً في تايلاند، أجواء البطولة بثقة كبيرة، استعداداً لمواجهة دبيل عبد الله في نزال الوزن الثقيل.

وقال الحوسني: «أتطلع لخوض النزال أمام جماهيرنا في العين، خاصة ضمن بطولة تحمل اسم أبوظبي وتجمع نخبة من الأبطال. مستعد جيداً، وأسعى لتقديم أداء يعكس المستوى المتطور لرياضة الجوجيتسو في الإمارات».

وتشهد النزالات التمهيدية مواجهات إماراتية – برازيلية قوية، حيث يلتقي محمد سعيد الكتبي مع رايموندو ألميدا في نزال وزن الديك، بينما يخوض هادي عباس مواجهة صعبة أمام فيليبي فرنانديز في وزن الريشة. كما سيقدم غانم آل علي نزالاً استعراضياً أمام جواو آرثر.

وقال غانم آل علي: «المشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم فرصة مميزة لاختبار قدراتنا أمام لاعبين عالميين واكتساب خبرة جديدة. سأبذل قصارى جهدي لتقديم أداء يليق برياضيي الإمارات».