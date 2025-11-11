الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبطال الإمارات يشعلون حلبة «أبوظبي إكستريم 11» في العين

أبطال الإمارات يشعلون حلبة «أبوظبي إكستريم 11» في العين
11 نوفمبر 2025 15:30

 
العين (الاتحاد)
بعد تألقه اللافت وتتويجه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، يستعد البطل الإماراتي عبيد الكتبي لخوض تجربة جديدة على المستوى الاحترافي، حيث يشارك إلى جانب أربعة رياضيين إماراتيين في النزالات التمهيدية لبطولة أبوظبي إكستريم بنسختها الحادية عشرة، التي تنطلق 14 نوفمبر في مركز أدنيك العين.
وتأتي البطولة بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، لتجمع نخبة من أبرز نجوم الجرابلينج والجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، وسط حضور إماراتي قوي يبشر بمنافسات محتدمة وأجواء مليئة بالحماس.
يدخل الكتبي المنافسات في قمة جاهزيته بعد فوزه بذهبية وزن 56 كجم في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، إثر تغلبه على الأردني زياد سمارة في النهائي بالنقاط. وسيخوض في البطولة نزالاً مرتقباً أمام البرازيلي فيكتور سوزا في فئة وزن الديك.
وقال الكتبي: «متحمس لاختبار نفسي على منصة احترافية مثل بطولة أبوظبي إكستريم. منحتني تجربة البحرين ثقة كبيرة، لكن هذا المستوى مختلف تماماً. أتطلع لإبراز قدرة الرياضيين الإماراتيين على منافسة أفضل الرياضيين في العالم».
وأضاف: «النزال على أرض الوطن وأمام الجماهير دائماً يمنحنا دفعة قوية، ويزيد من رغبتنا في التطور وتقديم الأفضل».
كما يدخل عمار الحوسني، الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو التي أقيمت مؤخراً في تايلاند، أجواء البطولة بثقة كبيرة، استعداداً لمواجهة دبيل عبد الله في نزال الوزن الثقيل.
وقال الحوسني: «أتطلع لخوض النزال أمام جماهيرنا في العين، خاصة ضمن بطولة تحمل اسم أبوظبي وتجمع نخبة من الأبطال. مستعد جيداً، وأسعى لتقديم أداء يعكس المستوى المتطور لرياضة الجوجيتسو في الإمارات».
وتشهد النزالات التمهيدية مواجهات إماراتية – برازيلية قوية، حيث يلتقي محمد سعيد الكتبي مع رايموندو ألميدا في نزال وزن الديك، بينما يخوض هادي عباس مواجهة صعبة أمام فيليبي فرنانديز في وزن الريشة. كما سيقدم غانم آل علي نزالاً استعراضياً أمام جواو آرثر.
وقال غانم آل علي: «المشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم فرصة مميزة لاختبار قدراتنا أمام لاعبين عالميين واكتساب خبرة جديدة. سأبذل قصارى جهدي لتقديم أداء يليق برياضيي الإمارات».

أخبار ذات صلة
إيران وكاب فيردي يقصان شريط افتتاح كأس العين الدولية
حصاد بنات الإمارات يرتفع إلى 10 ميداليات في مونديال شباب الجوجيتسو
العين
الجوجيتسو
دورة الألعاب الآسيوية للشباب
الفنون القتالية
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
اليوم 12:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©