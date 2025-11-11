تألق ويمبانياما يُوقف سلسلة «هزائم سبيرز» أمام بولز

لوس أنجلوس (رويترز)

أحرز فيكتور ويمبانياما 38 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وسجل رميتين ثلاثيتين حاسمتين في الدقيقة الأخيرة، ليعادل فريقه النتيجة قبل تقدمه، ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز 121-117 على مضيفه شيكاغو بولز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأضاف دي آرون فوكس 21 نقطة للفريق الزائر، الذي تفوق 32-19 على صاحب الأرض في الربع الرابع، ليتلقى شيكاغو الخسارة الثالثة على التوالي.

وأحرز ويمبانياما 11 من أصل 19 محاولة، منها ست من تسع محاولات من خارج القوس، وكان مثالياً في الرميات الحرة بتسجيل كل محاولاته العشر، وجاءت ثلاثيته الأخيرة قبل 27.9 ثانية من النهاية، ليمنح سبيرز التقدم 117-114.

وأنهى سبيرز بهذا الفوز سلسلة من ست هزائم متتالية أمام بولز، تعود إلى فبراير 2023.

ورغم الخسارة فقد سجل ستة لاعبين من بولز أرقاماً مزدوجة، وكان كيفن هورتر الأفضل بإحراز 23 نقطة، وأضاف تري جونز وأيو دوسونمو 20 نقطة لكل منهما، وسجل ماتاس بوزليس 15 نقطة، وأحرز نيكولا فوتشيفيتش وجالين سميث 11 نقطة لكل منهما.

وفي باقي مباريات الليلة الماضية، فاز ميامي هيت 140-138 على كليفلاند كافاليرز بعد وقت إضافي، بفضل إحراز أندرو ويجينز سلة ساحقة في اللحظة الأخيرة.

ولعب نيكولا يوفيتش تمريرة مذهلة قبل 0.4 ثانية من النهاية، ليتجاوز وينجز رقابة دي أندريه هانتر ويصبح في وضع مثالي لوضع الكرة في السلة بطريقة مذهلة.

وأحرز فيت كريجسي 28 نقطة وهو أكبر عدد من النقاط في مسيرته من بينها ثماني رميات ثلاثية، وهو أيضاً رقم قياسي شخصي، ليقود أتلانتا هوكس للفوز 105-102 على لوس أنجلوس كليبرز.

وقلب مليووكي باكس تأخره بفارق 13 نقطة في الربع الرابع، لينتصر 116-114 على دالاس مافريكس.

وعاد لوس أنجلوس ليكرز بفوز ثمين بنتيجة 121-111 من ملعب تشارلوت هورنتس، ليتجاوز خسارته من أتلانتا هوكس في المباراة السابقة.

وفاز ديترويت بيستونز 137-135 على واشنطن ويزاردز بعد وقت إضافي، وفاز أورلاندو ماجيك 115-112 على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز.

وسحق فينكس صينز ضيفه نيو أورليانز بليكانز بنتيجة 121-98، وخسر يوتا جاز 113-120 من ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز.