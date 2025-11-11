رالي أبوظبي الصحراوي يحصل على اعتماد بيئي من «دولي السيارات»



أبوظبي (الاتحاد)

حصل رالي أبوظبي الصحراوي على الاعتماد البيئي المرموق بدرجة نجمتين من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، ليصبح أول سباق رالي صحراوي يصل إلى هذا المستوى.

ويعكس هذا الإنجاز التزام منظمي رالي أبوظبي الصحراوي – منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ومجلس أبوظبي الرياضي - بالحفاظ على البيئة الصحراوية الخلابة التي يُقام فيها الحدث، كما يؤكد التزامهم المستمر بتقديم جولة مستدامة ضمن كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة. ويتماشى هذا الاعتماد مع توجُّه مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسيارات في ديسمبر 2024، الذي ينصّ على أن جميع فعاليات الراليات الصحراوية الطويلة يجب أن تحقق حداً أدنى من تصنيف نجمتين بحلول 2025، و3 نجوم بحلول 2027.

وكان قد تم إطلاق برنامج الاعتماد البيئي للاتحاد الدولي للسيارات في 2013 لتوفير إطار عمل للأعضاء والبطولات والمنظمين والفرق لاعتماد أنشطتهم البيئية. ويعكس حصول الرالي على نجمتين الأداء البيئي المتميز، والتزامه بالمعايير الدولية في إدارة الطاقة والنفايات والمياه والنقل وفق أفضل الممارسات المعترف بها عالمياً.

وشمل نظام إدارة الرالي الجديد - نسخة 2025 - كتيباً بيئياً مخصصاً، وتقييمات أثر بيئي، وبروتوكولات للنفايات والمشتريات، وإجراءات للامتثال القانوني، بالإضافة إلى برامج تدريبية للفرق، وخطة بيئية رسمية تم توزيعها على جميع المشاركين قبل انطلاق الرالي.

من جانبه قال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ومؤسس الرالي: «ما بدأ قبل أكثر من ثلاثة عقود كحلم جريء بين الكثبان الرملية، أصبح اليوم معياراً عالمياً في سباقات الرالي الصحراوية الطويلة. لطالما كان الرالي في الطليعة ملتزماً بالمعايير الرياضية، وبالسلامة، الابتكار، والآن في الاستدامة، ودون شك، فإنّ الحصول على الاعتماد البيئي بدرجة نجمتين دليل على الرؤية والقيادة والإرث المستمر لدولة الإمارات في رياضة السيارات العالمية».

وقال محمد خميس المهيري، نائب رئيس اللجنة التنفيذية الرياضية في منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «إن الاعتماد البيئي بدرجة نجمتين يُعتبر لحظة فخر لكل من شارك في الرالي، ويعكس إيماننا بأن التقدم في رياضة السيارات يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع احترامنا للبيئة. هذا الإنجاز ليس فقط تقديراً لجهودنا، بل أيضاً إعلان لأهدافنا المستقبلية، وإلهام للتغيير الإيجابي وتحديد معايير جديدة للاستدامة، وضماناً للحفاظ على جمال بيئتنا للأجيال القادمة».

ويُعد رالي أبوظبي الصحراوي أحد أبرز وأصعب الأحداث الرياضية الصحراوية عالمياً، ويجمع أفضل سائقي السيارات والدراجات في رحلة عبر بعض أكثر التضاريس الطبيعية روعة. وقد أُقيمت نسخة 2025 ضمن أعلى معايير الحماية البيئية، بدءاً من المؤتمر الصحفي في قلعة الجاهلي في العين، مروراً بانطلاق المرحلة الأولى في المدينة القديمة في العين والمصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، وصولاً إلى مرحلة التأهيل في جبل حفيت، مع تطبيق ضوابط صارمة لضمان الحد الأدنى من التأثير على البيئة.