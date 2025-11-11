الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيان غاضب من الاتحاد الإسباني عن لامين يامال

11 نوفمبر 2025 14:58

 
مدريد (أ ف ب)
يغيب نجم برشلونة لامين يامال عن مباراتي المنتخب الإسباني الأخيرتين في تصفيات مونديال 2026 ضد جورجيا وتركيا، وذلك وفق ما أعلن اتحاد بلاده لكرة القدم، معرباً في الوقت ذاته عن امتعاضه للتأخر في إبلاغه بانسحاب اللاعب.
وقال الاتحاد في بيان: «تعرب الخدمات الطبية في الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن دهشتها واستيائها بعدما علمت في الساعة 13:47 من يوم الاثنين 10 نوفمبر، وهو اليوم الذي بدأ فيه المنتخب الوطني رسمياً معسكره التدريبي، أن لامين يامال خضع لعملية جراحية بالترددات الراديوية».
وأضاف الاتحاد: «أُجريت هذه العملية من دون إخطار الطاقم الطبي للمنتخب الوطني مسبقاً، ولم يعلم بها إلا من خلال تقرير ورد الساعة 22:40 مساء أمس والذي أشار إلى ضرورة الراحة لمدة تتراوح بين سبعة وعشرة أيام».
ولذلك، قرر الاتحاد الإسباني تسريح يامال من المنتخب ضمن مقاربة «إعطاء الأولوية دائما لصحة وسلامة ورفاهية اللاعب».
وسبق لابن الـ18 عاماً أن غاب عن النافذة الدولية الماضية بسبب مشاكل صحية، إلا أن هذا لم يمنع المنتخب من الفوز على جورجيا (2-0) وبلغاريا (4-0)، ليقترب خطوة كبيرة من نيل بطاقة المجموعة الخامسة المؤهلة مباشرة إلى نهائيات المونديال.
ويسافر «لا روخا» إلى تبيليسي لمواجهة جورجيا السبت قبل استضافة تركيا بعدها بثلاثة أيام في إشبيلية، وتتقدم إسبانيا على تركيا بثلاث نقاط ومن المرتقب أن تحجز مقعدها في النهائيات بعدما خرجت منتصرة من مبارياتها الأربع الأولى من دون أن تتلقى أي هدف.

