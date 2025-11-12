إيران وكاب فيردي يقصان شريط افتتاح كأس العين الدولية

مراد المصري (أبوظبي)

يتلقي غداً "الخميس" منتخبا إيران مع كاب فيردي في اللقاء الافتتاحي لمنافسات كأس العين الدولية لكرة القدم، والتي تنظم على استاد هزاع بن زايد، بمشاركة منتخبي مصر وأوزبكستان أيضاً، وتشكل بروفة لهذه المنتخبات في طريق الاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وأبرزها نهائيات كأس العالم 2026.

ويطمح كل من منتخبي إيران وكاب فيردي إلى محاولة التفوق في هذه المباراة، والوصول إلى النهائي المقرر إقامته يوم 18 نوفمبر الجاري، فيما يلعب الخاسر في لقاء تحديد المركز الثالث يوم 17 من الشهر ذاته، حيث يتواصل الدور نصف النهائي يوم غدٍ بلقاء يجمع بين منتخبي مصر بقيادة نجمه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع أوزبكستان.

ووصلت المنتخبات الأربعة إلى "دار الزين" بتشكيلة تضم أبرز نجوم الصف الأول، حيث يطمح كل منها لكسب النقاط المتاحة في هذه اللقاء على صعيد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قبل مراسم إجراء قرعة المونديال الشهر المقبل، إلى جانب الوقوف على الجاهزية الكاملة، وتحديداً منتخبي مصر وكاب فيردي اللذان يشاركان في نهائيات كأس أمم أفريقيا بالمغرب، المقررة بالفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

وخاضت المنتخبات حصصاً تدريبية على الملاعب المخصصة من قبل اللجنة المنظمة في مدينة العين، والتي تقف على كافة الترتيبات اللازمة من أجل نجاح هذه الفعالية، التي تقام مع توالي تنظيم البطولات الدولية في العين، لما تتوفر بها من مرافق رياضية حديثة ومتنوعة، وخيارات الإقامة ،والخدمات المتنوعة والشاملة.