الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديوكوفيتش: سحابة المنشطات ستلاحق سينر طويلاً

ديوكوفيتش: سحابة المنشطات ستلاحق سينر طويلاً
12 نوفمبر 2025 14:17

تورينو (رويترز)
قال نوفاك ديوكوفيتش إن قصر فترة إيقاف يانيك سينر وتوقيتها هذا العام، بسبب انتهاك غير متعمّد لقواعد مكافحة المنشطات كان «أمراً غريباً»، مضيفاً أن القضية ستظل تلقي بظلالها على اللاعب الإيطالي المتوّج بأربعة ألقاب كبرى حتى نهاية مسيرته.
وقضى سينر عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر بعد تسوية مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في فبراير، بعد أن قبلت السلطات أن مادة كلوستيبول المحظورة رياضياً دخلت جسمه بشكل غير متعمّد، عن طريق التدليك من اختصاصي تمامالعلاج الطبيعي الخاص به وقتها في بطولة إنديان ويلز في مارس 2024.
وقال ديوكوفيتش إنه لا يعتقد أن سينر قد تصرف بشكل متعمد، لكنه أضاف أن الجدل حول التباين المتصور بين معاملة سينر ومعاملة الرياضيين الأقل شهرة سيظل قائماً حول اللاعب الإيطالي، تماماً مثل الجدل الذي لاحقه بعد ترحيله من أستراليا في 2022 بسبب رفضه التطعيم بلقاح كوفيد-19.
وقال ديوكوفيتش في مقابلة مع بيرس مورجان: «ستظل تلك السحابة تلاحقه تماماً كما ستلاحقني سحابة كوفيد لبقية حياته أو مسيرتي في هذه الحالة.
»كان أمراً كبيراً للغاية لكنه سيتلاشى بمرور الوقت، لكنني لا أعتقد أنه سيختفي. سيكون هناك دائماً مجموعة معينة من الأشخاص الذين سيحاولون دائماً إثارة القضية مجدداً«.
وأثار ديوكوفيتش تساؤلات حول التعامل مع قضية سينر بعد أن سُمح للاعب (24 عاماً) بالعودة إلى الملاعب في مايو، دون أن يغيب عن البطولات الأربع الكبرى.
وأكدت الوكالة الدولية لنزاهة التنس مراراً، أن جميع القضايا التي تنظرها يتم التعامل معها بناء على الحقائق والأدلة، وليس على اسم اللاعب أو جنسيته أو تصنيفه.
وأضاف ديوكوفيتش»هناك نقص في الشفافية، وعدم الاتساق. حدث الإيقاف بين البطولات الأربع الكبرى حتى لا يغيب عنها وهو أمر غريب جداً.
«لم تعجبني الطريقة التي تم التعامل بها مع القضية، ويمكنك سماع عدد من اللاعبين الآخرين، سواء من الرجال أو السيدات، الذين واجهوا مواقف مماثلة ويشتكون من أن سينر حصل على محاباة».

أخبار ذات صلة
أوجيه-ألياسيم يهزم شيلتون وينعش آماله في «ختامية تورينو»
ألكاراز على بعد 50 نقطة من صدارة التصنيف العالمي
ديوكوفيتش
يانيك سينر
دورة إنديان ويلز للتنس
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©