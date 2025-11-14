«كأس أبوظبي الإسلامي».. الوحدة يلتقي خورفكان والشارقة يترقب زيارة العين

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تُدشن 4 مواجهات قوية غداً السبت الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في نسختها 2025-2026، وسط غياب بارز للاعبين الدوليين، ما يزيد من حالة الترقب قبل انطلاق مباريات الذهاب، بمواجهتي الوحدة أمام خورفكان عند الساعة 16:50 على استاد آل نهيان، والشارقة مع العين في قمة منتظرة تنطلق في الساعة 19:30 على استاد «الملك» في الشارقة.

والتحقت فرق الوحدة وخورفكان والشارقة والعين والنصر والوصل بركب المتأهلين إلى ربع النهائي، بعد تجاوز الدور الأول، لتنضم إلى شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، والجزيرة حامل لقب النسخة الماضية، والمتأهلين مباشرة إلى هذه المرحلة.

وشهد الدور الأول تأهل ستة فرق ببطاقات مستحقة، حيث عبر الوحدة منافسه عجمان بالتعادل 1-1 ذهاباً، والفوز 4-2 إياباً، وخورفكان على حساب بني ياس بنتيجة 2-2 و1-0، والشارقة أمام دبا بثنائية في مجموع المباراتين، والعين بتفوقه على كلباء 1-1 و3-1، فيما تأهل النصر على حساب البطائح بالتعادل 0-0 ثم الفوز 3-2، والوصل بانتصارين على الظفرة 5-1 و4-2.

وتُلعب منافسات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، على أن تُقام جولة الإياب يومي 29 و30 نوفمبر الجاري، في الطريق نحو «المربع الذهبي» للنسخة الـ18 من البطولة، التي تُوّج بلقبها ثمانية أندية، يتصدرها شباب الأهلي بخمسة ألقاب، ثم الوحدة بثلاثة، والجزيرة والعين والنصر بلقبين، بينما نال كل من الشباب وعجمان والشارقة لقباً واحداً.

وتشهد ضربة البداية الليلة في ذهاب ربع النهائي مواجهة ثالثة في تاريخ البطولة بين الوحدة وخورفكان، بعد مباراتي 2021-2022، حين فاز الوحدة 1-0 على ملعبه، ورد خورفكان 3-2، فيما كانت بطاقة التأهل وقتها لـ «العنابي».

ويدخل الوحدة المباراة بسجل قوي على أرضه، بعدما حافظ على سجله دون خسارة في آخر سبع مباريات بالكأس (5 انتصارات وتعادلان)، بينما يبحث «النسور» عن أول فوز في ربع النهائي، بعد أن عجز عن تحقيق الانتصار في أربع مباريات سابقة (تعادل مرة وخسر ثلاثاً).

وعلى استاد الشارقة، يستضيف «الملك» العين في مواجهة تكتسب أهمية مضاعفة، حيث يتطلع الشارقة لتصحيح مساره بعد خروجه المبكر من كأس رئيس الدولة أمام يونايتد، وخسارته الأخيرة في الدوري أمام شباب الأهلي 0-2، فيما يدخل «الزعيم» المباراة بأفضلية معنوية كبيرة بفضل صدارته للدوري برصيد 19 نقطة، وتأهله السهل إلى ربع النهائي من كأس رئيس الدولة بعد فوزه على الحمرية 7-0.

وتقابل الفريقان خمس مرات سابقاً في البطولة، فيما تفوق العين في مباراتين، وانتهت مباراتان بالتعادل، بينما حقق الشارقة فوزاً واحداً كان الأهم عندما توّج باللقب في نهائي 2023.

وتقام مباريات الذهاب وسط غياب مؤثر لنجوم المنتخبات الوطنية «الأول والأولمبي»، إضافة إلى غياب عدد من المحترفين الدوليين، حيث يبرز من العين كلٌ من كاكو، رامي ربيعة وسفيان رحيمي، ومن الشارقة ري ماناج، فيتا فيتاي وفراس بالعربي، ومن الجزيرة محمد النني وإبراهيم عادل، إلى جانب دوجاوي وون وطارق تيسودالي من خورفكان، وسفيان بوفتيني من الوصل.