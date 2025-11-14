السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

صنز يسحق بيسرز في الانتصار الخامس توالياً بالسلة الأميركي

14 نوفمبر 2025 11:43

لوس أنجلوس (رويترز)
أ حرز ديفن بوكر 16 نقطة في الربع الثالث من أصل 33 نقطة سجلها في المباراة، وأضاف دولين بروكس 32 نقطة، ليقودا فينكس صنز لفوز ساحق 133-98 على ضيفه إنديانا بيسرز المتعثر، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
وحقق صنز انتصاره الخامس على التوالي، والسابع في آخر ثماني مباريات، ولم يخسر سوى مرة واحدة على أرضه حتى الآن هذا الموسم، مقابل ستة انتصارات.
وسجل أندرو نيمبارد 21 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه، وأضاف باسكال سياكام 19 نقطة واستحوذ على خمس كرات مرتدة، وأحرز توني برادلي عشر نقاط، لكن ذلك لم يكن كافيا ليمنع بيسرز من تلقي الخسارة السادسة على التوالي، و11 من أصل 12 مباراة حتى الآن في الموسم.
وخسر بيسرز آخر ثلاث مباريات بفارق 31 و24 و35 نقطة على الترتيب.
وفي باقي مباريات الليلة الماضية، أحرز أونيكا أوكونجو 32 نقطة وهو أعلى عدد من النقاط في مسيرته وأضاف زميله جالين جونسون 31 نقطة، وهو رقم قياسي شخصي أيضاً، ليقودا أتلانتا هوكس للفوز 132-122 على مضيفه يوتا جاز، ليحقق هوكس انتصاره السادس خارج أرضه هذا الموسم.
ولم يكن تألق لوري ماركانن الذي أحرز 40 نقطة كافياً ليجنب جاز الخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات، والثامنة منذ بداية الموسم، فيما حقق هوكس انتصاره الرابع على التوالي والثامن هذا الموسم.
وسجل سكوتي بارنز 28 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه وأحرز إيمانويل كويكلي 25 نقطة، ليساهما في فوز تورونتو رابتورز 126-113 على مضيفه كليفلاند كافاليرز.
وحقق رابتورز انتصاره الخامس في ست مباريات، والسابع منذ بداية الموسم، فيما تلقى كافاليرز الخسارة الخامسة هذا الموسم.

