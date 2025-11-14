تشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين في السلة



علي معالي (أبوظبي)



قرر اتحاد كرة السلة برئاسة عبداللطيف الفردان، تشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين، تتولى وضع الآليات والخطط اللازمة لاكتشاف المواهب وصقلها بالشكل الأمثل، وتتكوّن من حمدان سعيد الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، الأمين العام المساعد، رئيس لجنة 3 ضد 3، رئيساً للجنة، وعضوية راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات، عادل محمد صقر «النصر»، علي محمد عباس الحتاوي «شباب الأهلي»، محمد عبدالحميد الحوسني «الوحدة»، خالد عبيد غابش «الشارقة»، والدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني للاتحاد والمنتخبات الوطنية.

وأكد عبداللطيف الفردان، رئيس الاتحاد، أن المشروع من أهم مخططات الاتحاد، خلال الفترة المقبلة، وقال: «الفكرة تأتي من خلال عمل المهرجانات الخاصة باللعبة، بالتعاون مع أندية الدولة، وأقيم المهرجان الأول بنادي النصر، ولابد من توجيه الشكر للأندية على الانطلاقة الأولى لعمل المهرجانات مع مجلس الإدارة الجديد، وحضرت ومعي عدد من أعضاء المجلس هذا المهرجان، ومن الضروري أن يكون هناك تعاون وعمل إيجابي بناء بين الأندية واتحاد السلة لبناء مستقبل أفضل للعبة».

وقال الفردان: «مثل هذه المواهب التي نبحث عنها في الأندية، ليصبحوا أعمدة للمنتخبات خلال السنوات المقبلة، وجاء اختيار أعضاء اللجنة لوجود خبرات كبيرة بينهم، حيث يترأس اللجنة حمدان سعيد، وهو أفضل لاعب عربي سابق، وفي إدارة اللعبة بالاتحاد حالياً، ومعه مجموعة من أصحاب الكفاءات مثل عادل صقر لاعب منتخبنا الوطني الأسبق، ومن الإداريين الذين يقدمون عطاءً رائعاً ومن الداعم الأول للسلة بالدولة، ويقوم بجهد كبير بالإشراف على العمل الفني في المراحل السنية بنادي النصر، وعلي عباس، لاعب وطني سابق، ويقوم بعمل متميز في شباب الأهلي، ومحمد عبدالحميد الحوسني الذي يبذل جهداً متميزاً في الوحدة، وهو لاعب سابق بالمنتخب وناديي الوحدة والشارقة، وكذلك خالد غابش من القيادات الرياضية التي سيكون لها مستقبل متميز في اللعبة، ود. منير بن الحبيب، وهو من أكفأ العناصر الموجودة حالياً في الوطن العربي، وكذلك راشد النقبي الذي يبذل جهداً كبيراً من أجل تطوير اللعبة».

وأضاف: «المجموعة التي تم اختيارها يقع على عاتقها عمل كبير، ومستقبل سلة الإمارات سيكون بين أيديهم، ونحن في مجلس الإدارة نقدم لهم كل الدعم، وستكون هناك متابعة لهذا المشروع الذي نعتبره الأمل في نهضة جديدة في مسيرة اللعبة، كونه العنصر الأهم في عمل مجلس الإدارة الجديد، وجاء القرار إيماناً بأهمية اكتشاف ورعاية الموهوبين في المراحل السنية المختلفة والعمل على تنمية قدراتهم وتوجيه طاقاتهم، بما يسهم في إعداد جيل متميز يخدم منتخباتنا الوطنية».