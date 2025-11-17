الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب نيجيريا يتهم الكونغو باستخدام سحر«الفودو»

مدرب نيجيريا يتهم الكونغو باستخدام سحر«الفودو»
17 نوفمبر 2025 16:54

الرباط (أ ب)
أشار مدرب منتخب نيجيريا، إيريك شيل إلى أن أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، استخدم سحر "الفودو" خلال ركلات الترجيح، مدعياً أن هذا الأمر أدى إلى إلى إقصاء العملاق الأفريقي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
وفاز منتخب الكونغو على نيجيريا بركلات الجزاء الترجيحية مساء الأحد في نهائي الملحق الأفريقي، بعد أن تمكن حارس المرمى الاحتياطي الذي شارك في الشوط الإضافي الثاني من التصدي لركلتي جزاء، وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله.
وتأهل منتخب الكونغو إلى الملحق القاري الذي سيقام في شهر مارس.
والتقطت عدسات الكاميرات المدرب شيل، لاعب منتخب مالي السابق، وهو ينفعل بشدة أثناء ركلات الترجيح مع الجهاز الفني للكونغو ويتحرك بعصبية باتجاه المنطقة الفنية للمنافس.
وأثناء تواجده في المنطقة الخاصة بالمقابلات الإعلامية بعد المباراة قال شيل: "قام رجل من فريق الكونغو بعمل بعض سحر الفودو، ولهذا السبب كنت متوتراً قليلاً بسببه".
وطلب أحد الصحفيين من شيل بتوضيح ما حدث، قام بحركة تشبه هز زجاجة ماء. فشلت نيجيريا الآن في التأهل لكأس عالم مرتين متتاليتين، رغم أن المهاجمين فيكتور أوسيمن وأديمولا لوكمان يمران بفترة الذروة في مسيرتهما.

