الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ختام بطولة المواهب الأولى للسباحة في نادي أبوظبي للرياضات المائية

ختام بطولة المواهب الأولى للسباحة في نادي أبوظبي للرياضات المائية
17 نوفمبر 2025 19:07

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن


اختتمت في المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي منافسات النسخة الأولى من بطولة المواهب للسباحة، والتي أقيمت على مدار يومين بمشاركة 850 سباحاً وسباحة من 90 دولة، بتنظيم من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وبالتعاون مع اتحاد الرياضات المائية، ونادي أبوظبي للرياضات المائية.
حضر منافسات اليوم الأخير من البطولة وتوج الفائزين، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضية، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وعبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الرياضات المائية، وحميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية.
وأكد حميد الهوتي، أن البطولة مشروع رياضي نوعي يؤسس لجيل جديد من السباحين قادر على المنافسة في مختلف البطولات، وقال: «نفخر في نادي أبوظبي باستضافة الحدث للمرة الأولى، وسط هذا العدد الكبير من السباحين والسباحات، الأمر الذي يعكس تطور البنية التحتية للرياضات المائية في الإمارات، والحرص على استضافة وتنظيم مختلف البطولات التي تدعم الرياضة الإماراتية».

الإمارات
أبوظبي
السباحة
نادي أبوظبي للرياضات المائية
اتحاد الرياضات المائية
آخر الأخبار
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
الترفيه
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
اليوم 13:10
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة وفاء بنت بندر
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:07
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
الترفيه
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
اليوم 13:05
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©