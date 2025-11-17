ختام بطولة المواهب الأولى للسباحة في نادي أبوظبي للرياضات المائية



أبوظبي (وام)



اختتمت في المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي منافسات النسخة الأولى من بطولة المواهب للسباحة، والتي أقيمت على مدار يومين بمشاركة 850 سباحاً وسباحة من 90 دولة، بتنظيم من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وبالتعاون مع اتحاد الرياضات المائية، ونادي أبوظبي للرياضات المائية.

حضر منافسات اليوم الأخير من البطولة وتوج الفائزين، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضية، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وعبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الرياضات المائية، وحميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية.

وأكد حميد الهوتي، أن البطولة مشروع رياضي نوعي يؤسس لجيل جديد من السباحين قادر على المنافسة في مختلف البطولات، وقال: «نفخر في نادي أبوظبي باستضافة الحدث للمرة الأولى، وسط هذا العدد الكبير من السباحين والسباحات، الأمر الذي يعكس تطور البنية التحتية للرياضات المائية في الإمارات، والحرص على استضافة وتنظيم مختلف البطولات التي تدعم الرياضة الإماراتية».