الرياضة

العراق يخوض ملحق كأس العالم في مونتيري

العراق يخوض ملحق كأس العالم في مونتيري
22 نوفمبر 2025 09:47

 
مكسيكو سيتي (رويترز)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جدول مباريات الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم في مارس المقبل، حيث ستلعب منتخبات العراق وبوليفيا وسورينام في مونتيري، بينما ستلعب منتخبات الكونجو الديمقراطية وكاليدونيا الجديدة وجاميكا في وادي الحجارة.
وتتنافس المنتخبات الستة على مقعدين في النهائيات في أميركا الشمالية، وسيستضيف ملعب وادي الحجارة مباراة قبل النهائي بين كاليدونيا الجديدة وجاميكا، وسيتأهل الفائز لملاقاة الكونغو الديمقراطية.
وسيحتضن ملعب (بي.بي.في.أيه) في مونتيري مواجهة بوليفيا وسورينام في نصف النهائي الثاني، على أن يتأهل الفائز لمواجهة العراق.
وستقام مباراة نصف النهائي 26 مارس في الساعة (2300 بتوقيت جرينتش)، ويخوض العراق المباراة النهائية في الأول من أبريل في الساعة السادسة صباحاً بتوقيت بغداد (0300 بتوقيت جرينتش).
ويضمن نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة مشاهدة لقاءات مثيرة، في ظل سعي الفرق إلى حجز آخر المقاعد في أول بطولة كأس عالم تضم 48 فريقاً، والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل.
قال المنظّمون المحليون إن مباريات الملحق العالمي ستكون بمثابة اختبارات تشغيلية رئيسية، وستساعد في تجربة الخدمات اللوجستية والأمن وخطط تنقّل المشجعين مع سلطات الولاية والبلدية.
وتستضيف كل من مونتيري ووادي الحجارة أربع مباريات في كأس العالم في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.
وقال بيدرو إسكفيل، رئيس اللجنة المنظمة في مونتيري، إن ملعب (بي.بي.في.إيه) جاهز لاستضافة المباريات قبل الموعد المحدد بعد خضوعه للتجديدات، بما في ذلك أرضية جديدة ومقصورات مطوّرة لكبار الشخصيات.
وقال: «إذا كانت هناك مباراة في يناير، فيمكننا استضافتها دون أي مشكلة».
وأضاف: «نعمل مع السُّلطات المحلية للتعامل مع هذه المباريات كتجربة للبروتوكولات والتنقل، وننسّق بشكل وثيق مع الفيفا الذي يحرص على نجاح الحدث في المكسيك».

 

تصفيات كأس العالم
العراق
المكسيك
بوليفيا
سورينام
مونتيري
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
