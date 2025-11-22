الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اختتام الملتقى الدولي لمدربي «هوكي الجليد» في مسقط

اختتام الملتقى الدولي لمدربي «هوكي الجليد» في مسقط
22 نوفمبر 2025 18:03

 
مسقط (وام)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
الإمارات وأفريقيا.. رؤية تتجاوز حدود الاقتصاد إلى آفاق التنمية الإنسانية


اختتم الملتقى الدولي لمدربي «هوكي الجليد» أعماله بالعاصمة العُمانية مسقط، وشهد اعتماد 11 مدرباً بعد اجتيازهم جميع المتطلبات.
وأكد اتحاد الرياضات الشتوية في بيان له أن الملتقى أقيم في إطار التعاون المشترك، وتبادل الخبرات مع اللجنة العُمانية لرياضات التزلج واستهدف تدريب وتأهيل المدربين العُمانيين في رياضة هوكي الجليد، وتطوير الكوادر الفنية المحلية، واستقطاب المواهب من الفئات السنية عمر 6 سنوات إلى 11 سنة، بما يسهم في نشر هذه الرياضة، وزيادة عدد الممارسين لها.
ونوه بأن المحاضرات الخاصة برياضة هوكي الجليد، التي قدمها علي صالح مدير تأهيل المدربين بالاتحاد، تضمنت الجوانب النظرية والعملية، وفق أفضل الممارسات الدولية المواكبة للطفرة الكبيرة التي تشهدها اللعبة عالمياً.

الإمارات
هوكي الجليد
اتحاد الرياضات الشتوية
مسقط
عمان
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©