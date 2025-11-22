اختتام الملتقى الدولي لمدربي «هوكي الجليد» في مسقط



مسقط (وام)



اختتم الملتقى الدولي لمدربي «هوكي الجليد» أعماله بالعاصمة العُمانية مسقط، وشهد اعتماد 11 مدرباً بعد اجتيازهم جميع المتطلبات.

وأكد اتحاد الرياضات الشتوية في بيان له أن الملتقى أقيم في إطار التعاون المشترك، وتبادل الخبرات مع اللجنة العُمانية لرياضات التزلج واستهدف تدريب وتأهيل المدربين العُمانيين في رياضة هوكي الجليد، وتطوير الكوادر الفنية المحلية، واستقطاب المواهب من الفئات السنية عمر 6 سنوات إلى 11 سنة، بما يسهم في نشر هذه الرياضة، وزيادة عدد الممارسين لها.

ونوه بأن المحاضرات الخاصة برياضة هوكي الجليد، التي قدمها علي صالح مدير تأهيل المدربين بالاتحاد، تضمنت الجوانب النظرية والعملية، وفق أفضل الممارسات الدولية المواكبة للطفرة الكبيرة التي تشهدها اللعبة عالمياً.