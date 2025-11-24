البرتغال تقهر البرازيل في «مونديال الناشئين»



الدوحة (د ب أ)



تأهل منتخب البرتغال إلى نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد الفوز على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل من دون أهداف، ليلجأ الفريقان مباشرة لركلات الترجيح التي حسمها منتخب البرتغال لصالحه بنتيجة 6-5 وتأهل منتخب البرتغال لنهائي مونديال الناشئين لأول مرة في تاريخه بعد مشاركته الرابعة في البطولة، وسيلتقي في مباراة التتويج مع النمسا التي فازت على إيطاليا بنتيجة 2- صفر.

أما منتخب البرازيل، الفائز بكأس العالم للناشئين أربع مرات آخرها في 2019، فقد فشل في التأهل للمباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخه.

وستقام المباراة النهائية على ملعب «خليفة الدولي» أحد الاستادات التي استضافت النسخة الأخيرة من كأس العالم 2022، تسبقها مباراة المركز الثالث بين منتخبي البرازيل ضد إيطاليا.

وبدأ منتخب البرتغال مشواره في البطولة محتلا المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد فوزين عريضين على كاليدونيا الجديدة والمغرب ثم خسارة أمام اليابان.

وفي الأدوار الإقصائية، أطاح بكل من بلجيكا والمكسيك وسويسرا، وأخيراً البرازيل، ثاني أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب بعد نيجيريا (5 ألقاب).

وتعد هذه البطولة هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخباً، وتنظم في قطر لخمس سنوات متتالية خلال الفترة بين 2025 و2029 بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».