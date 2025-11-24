الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البرتغال تقهر البرازيل في «مونديال الناشئين»

البرتغال تقهر البرازيل في «مونديال الناشئين»
24 نوفمبر 2025 23:14

 


الدوحة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
74 ألف زائر للجناح الوطني لدولة الإمارات في إيطاليا
الدحيل يضرب الاتحاد بـ «رباعية» في «نخبة آسيا»


تأهل منتخب البرتغال إلى نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد الفوز على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح.
انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل من دون أهداف، ليلجأ الفريقان مباشرة لركلات الترجيح التي حسمها منتخب البرتغال لصالحه بنتيجة 6-5 وتأهل منتخب البرتغال لنهائي مونديال الناشئين لأول مرة في تاريخه بعد مشاركته الرابعة في البطولة، وسيلتقي في مباراة التتويج مع النمسا التي فازت على إيطاليا بنتيجة 2- صفر.
أما منتخب البرازيل، الفائز بكأس العالم للناشئين أربع مرات آخرها في 2019، فقد فشل في التأهل للمباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخه.
وستقام المباراة النهائية على ملعب «خليفة الدولي» أحد الاستادات التي استضافت النسخة الأخيرة من كأس العالم 2022، تسبقها مباراة المركز الثالث بين منتخبي البرازيل ضد إيطاليا.
وبدأ منتخب البرتغال مشواره في البطولة محتلا المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد فوزين عريضين على كاليدونيا الجديدة والمغرب ثم خسارة أمام اليابان.
وفي الأدوار الإقصائية، أطاح بكل من بلجيكا والمكسيك وسويسرا، وأخيراً البرازيل، ثاني أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب بعد نيجيريا (5 ألقاب).
وتعد هذه البطولة هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخباً، وتنظم في قطر لخمس سنوات متتالية خلال الفترة بين 2025 و2029 بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

كأس العالم للناشئين
قطر
البرتغال
البرازيل
النمسا
إيطاليا
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©