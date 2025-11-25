الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«فيفا» يعلن تفاصيل نظام وإجراءات قرعة كأس العالم 2026

«فيفا» يعلن تفاصيل نظام وإجراءات قرعة كأس العالم 2026
25 نوفمبر 2025 22:09


واشنطن (د ب أ)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الثلاثاء عن نظام إجراءات قرعة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وأشار فيفا عبر موقعه الإلكتروني إلى الإجراءات الخاصة بتحديد هوية المنتخبات الأربعة التي ستتنافس في كل من المجموعات الـ 12 في أول مونديال سيقام في ثلاث دول، وأول نسخة أيضا تقام بمشاركة 48 منتخبا.
وأضاف أن القرعة ستقام في مركز جون كينيدي للفنون يوم الجمعة 5 ديسمبر في العاصمة واشنطن، حيث سيتعرف كل منتخب على خصومه في مرحلة المجموعات. وأوضح فيفا أن إجراءات القرعة تنص على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية) في الوعاء الأول، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية بحسب التصنيف العالمي الصادر في 19 نوفمبر 2025.
وأضاف أما الكرتان المخصصتان للمنتخبين اللذين سيتأهلان عبر منافسات الملحق العالمي والكرات الأربع المخصصة للمنتخبات التي ستتأهل عبر منافسات الملحق الأوروبي ستكون ضمن الوعاء الرابع. وسيضم الوعاء الأول بخلاف البلدان الثلاث المنظمة، كل من إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، وألمانيا.
بينما يضم الوعاء الثاني منتخبات كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا وفي الوعاء الثالث يتواجد منتخبات النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا ويتواجد في الوعاء الرابع منتخبات الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان المتأهلان من الملحق العالمي.
ويتنافس في الملحق الأوروبي 16 منتخبا، وهم إيطاليا، أيرلندا الشمالية، ويلز، البوسنة والهرسك، أوكرانيا، السويد، بولندا، ألبانيا، تركيا، رومانيا، سلوفاكيا، كوسوفو، الدنمارك، مقدونيا الشمالية، التشيك، جمهورية أيرلندا. أما الملحق العالمي تتنافس به 6 منتخبات، وهي الكونغو الديمقراطية، العراق، جامايكا، بوليفيا، سورينام، وكاليدونيا الجديدة.
وأشار فيفا في بيانه «ستبدأ مراسم القرعة بسحب المنتخبات من الوعاء 1 إلى المجموعات من الأولى إلى الثانية عشرة، ومن ثم يستكمل سحب المنتخبات بالترتيب من الأوعية 2 و3 و4». سيتم تحديد البلدان المستضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية بكرات ملونة مختلفة، وعند سحبها، ستوضع المكسيك على رأس المجموعة الأولى (الكرة الخضراء)، وكندا على رأس المجموعة الثانية (الكرة الحمراء)، والولايات المتحدة الأميركية على رأس المجموعة الرابعة (الكرة الزرقاء)، كما هو مذكور أصلا في جدول مباريات البطولة الصادر في 4 فبراير 2024 أما المنتخبات التسعة المتبقية في الوعاء 1، فستخصص لها كرات بنفس اللون، وسيوضع كل منها على رأس المجموعة التي توقعه فيها القرعة.
وحدد الاتحاد الدولي أيضا عددا من القيود خلال الفرعة حرصا على مبدأ توازن المنافسة، بحيث سيتم سحب المنتخبين الأفضل تصنيفا (إسبانيا/المركز الأول) و(الأرجنتين/المركز الثاني) بشكل عشوائي ضمن مسارين مختلفين، وسيعتمد المبدأ ذاته بالنسبة لكل من (فرنسا/المركز الثالث) و(إنجلترا/المركز الرابع).

