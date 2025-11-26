السودان يقلب الطاولة على لبنان بثنائية ويتأهل لكأس العرب

الدوحة (د ب أ)

أكمل منتخب السودان عقد المتأهلين لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة. وقلب المنتخب السوداني تأخره صفر/ 1 أمام منتخب لبنان، لانتصار مثير 2/ 1، اليوم الأربعاء، في الملحق المؤهل للمسابقة، التي تقام في الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر القادم. واستغل منتخب لبنان في البداية النقص العددي في صفوف نظيره السوداني، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جون مانو في الدقيقة 22، ليبادر خليل خميس بالتسجيل في الدقيقة 30، وأحرز منتخب السودان هدف التعادل عبر (النيران الصديقة)، بعدما سجل محمد حيدر، لاعب منتخب لبنان، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43.

ومنح ياسر جوباك بطاقة الصعود لمنتخب السودان، بتسجيله الهدف الثاني لمنتخب (صقور الجديان) في الدقيقة 74 وبذلك، انضم منتخب السودان للمجموعة الرابعة في كأس العرب 2025، التي تضم منتخبات الجزائر (حامل اللقب) والعراق والبحرين أيضاً.

وتعتبر بطولة كأس العرب بمثابة فرصة رائعة لمنتخب السودان من أجل الاستعداد قبل خوضه نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق بالمغرب يوم 21 ديسمبر القادم، وتستمر فعالياتها حتى 18 يناير المقبل.

ويلعب منتخب السودان في المجموعة الخامسة برفقة منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الأستوائية.