الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السودان يقلب الطاولة على لبنان بثنائية ويتأهل لكأس العرب

السودان يقلب الطاولة على لبنان بثنائية ويتأهل لكأس العرب
26 نوفمبر 2025 23:02

 

الدوحة (د ب أ)
أكمل منتخب السودان عقد المتأهلين لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة. وقلب المنتخب السوداني تأخره صفر/ 1 أمام منتخب لبنان، لانتصار مثير 2/ 1، اليوم الأربعاء، في الملحق المؤهل للمسابقة، التي تقام في الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر القادم. واستغل منتخب لبنان في البداية النقص العددي في صفوف نظيره السوداني، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جون مانو في الدقيقة 22، ليبادر خليل خميس بالتسجيل في الدقيقة 30، وأحرز منتخب السودان هدف التعادل عبر (النيران الصديقة)، بعدما سجل محمد حيدر، لاعب منتخب لبنان، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43.
ومنح ياسر جوباك بطاقة الصعود لمنتخب السودان، بتسجيله الهدف الثاني لمنتخب (صقور الجديان) في الدقيقة 74 وبذلك، انضم منتخب السودان للمجموعة الرابعة في كأس العرب 2025، التي تضم منتخبات الجزائر (حامل اللقب) والعراق والبحرين أيضاً.
وتعتبر بطولة كأس العرب بمثابة فرصة رائعة لمنتخب السودان من أجل الاستعداد قبل خوضه نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق بالمغرب يوم 21 ديسمبر القادم، وتستمر فعالياتها حتى 18 يناير المقبل.
ويلعب منتخب السودان في المجموعة الخامسة برفقة منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الأستوائية.

أخبار ذات صلة
عُمان والبحرين إلى نهائيات كأس العرب
سوريا تهزم جنوب السودان وتتأهل لنهائيات كأس العرب
كأس العرب
منتخب لبنان
منتخب السودان
صقور الجديان
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©