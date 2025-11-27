النسخة الـ3 للسوبر الإماراتي القطري تنطلق 22 يناير

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري، عن عودة البطولة بنسختها الثالثة، التي تقام على مدار 4 أيام، بمشاركة 8 فرق، بواقع 4 أندية من كل دولة، في منافسات تجمع نخبة أبطال الموسم في الإمارات وقطر.

وقالت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان لها، إن النسخة الثالثة ستقام من 22 إلى 25 يناير 2026، من خلال 4 بطولات.

وتفتتح المنافسات ببطولة كأس السوبر في 22 يناير، وتجمع الغرافة مع الشارقة على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

وفي اليوم التالي 23 يناير، تستضيف أبوظبي مواجهة درع التحدي بين الوحدة والدحيل على استاد آل نهيان.

أما ثالث المواجهات، على درع السوبر، فستكون قمة قوية بين السد وشباب الأهلي على استاد جاسم بن حمد بالدوحة.

وتختتم الفعالية في 25 يناير بمسابقة كأس التحدي التي تجمع الأهلي القطري مع الجزيرة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.