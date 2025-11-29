تعرّف على التغييرات في لوائح «النسخة الجديدة» من «كأس العرب»



تشهد النسخة 11 من كأس العرب لكرة القدم 2025، التي تستضيفها الدوحة في الفترة من الاثنين المقبل وحتى 18 ديسمبر المقبل، تغييرات مؤثرة وكبيرة في اللوائح من شأنها تعزيز مكانة البطولة على الصعيد الإقليمي والدولي.

وهذه النسخة الثانية على التوالي التي ينظّمها الاتحاد الدولي (الفيفا) بعد نسخة الدوحة عام 2021، التي شهدت تحولاً تاريخياً باعتراف الفيفا بالبطولة للمرة الأولى منذ انطلاقتها عام 1963، ما منحها بعداً دولياً واهتماماً كبيراً.

وأسهم نجاح البطولة السابقة في مواصلة دعم الفيفا للبطولة في النسخ الثلاث المقبلة في أعوام 2025 و2029 و2033، شريطة أن تقام في الدوحة، لضمان ذات النجاح المبهر الذي عرفته النسخة العاشرة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن النسخة الحالية ستشهد تغييرات كثيرة تسير في اتجاه مساعي الفيفا لتطوير البطولة على مستوى اللوائح والأنظمة وقيمة المباريات، من أجل منحها المزيد من الزخم.

ويمثّل أهم تغيير اعتبار مباريات النسخة الحالية رسمية وليست ودية، على أن تحتسب نقاط هذه المباريات ضمن نظام التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر شهرياً عن الفيفا، وهو تحوّل تاريخي يمنح البطولة بعداً رسمياً لم تكن تحظى به سابقاً.

ووفقاً للقرار، ستحصل المنتخبات المشاركة في مباريات كأس العرب على نفس نقاط التصنيف التي تُمنح للمنتخبات في المباريات الودية الدولية، ما يعزّز أهمية البطولة ويضاعف قيمتها للمنتخبات المشاركة، لا سيما تلك التي تسعى لتحسين تصنيفها.

أما التغيير الثاني في النسخة الجديدة، فيتعلق بتعديل التعليمات الخاصة بكسر التعادل بين المنتخبات لتحديد المتأهلين من دور المجموعات لدور الثمانية، وهو تعديل لم يسبق للاتحاد الدولي تطبيقه في أي من بطولاته.

وحسب نظام البطولة، فقد تم توزيع 16 منتخباً على أربع مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية. وتشهد نسخة 2025 تغييراً جوهرياً في الفقرات (أية.بي.سي) من المادة 13 ليصبح الاحتكام أولاً إلى فارق الأهداف في نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، بدلاً من الاعتماد على فارق الأهداف الكلي في جميع مباريات المجموعة، كما كان معمولاً به في النسخة السابقة في 2021، ثم فيما بعد يتم اللجوء للعدد الأكبر من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، وفي حال استمرار التساوي، يتم بعد ذلك اللجوء إلى فارق الأهداف الكلي في المجموعة، ثم العدد الأكبر من الأهداف الكلي في مباريات المجموعة، وأخيراً يتم الاعتماد على اللعب النظيف «البطاقات الصفراء والحمراء».

كما عدّل الفيفا في تعليمات كأس العرب 2025 المعيار الأخير في المفاضلة بين المنتخبات في حال استمرار التساوي ما بعد اللعب النظيف، إذ ألغى مبدأ إجراء القرعة خياراً أخيراً، واعتمد بدلاً منه على مراكز التصنيف الشهري الأخير الصادر قبل البطولة، بحيث يتأهل المنتخب الأعلى تصنيفاً، في خطوة تؤكد اعتماد نقاط مباريات كأس العرب ضمن التصنيف الدولي للمنتخبات.

وشهدت البطولة أيضاً تطوراً على صعيد الجوائز المالية، بزيادة قيمتها المالية إلى 36.5 مليون دولار، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالبطولة وتحفز المنتخبات المشاركة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر وفلسطين وسوريا وتونس، فيما يتنافس المغرب مع السعودية وعُمان وجزر القمر بالمجموعة الثانية.

ويلعب المنتخب المصري مع الأردن والكويت والإمارات بالمجموعة الرابعة، بينما يدافع الجزائر عن لقبه في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات البحرين والعراق والسودان.