الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رودريجو.. أطول سلسلة غياب عن التهديف في تاريخ مهاجمي الريال!

رودريجو.. أطول سلسلة غياب عن التهديف في تاريخ مهاجمي الريال!
1 ديسمبر 2025 11:30

علي معالي (أبوظبي)
استمر ابتعاد البرازيلي رودريجو عن التهديف مع ريال مدريد، بينما يتألق كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور في هجوم الفريق، حيث يمر رودريجو جوس بأصعب فترة في مسيرته، مع تواصل غيابه عن التهديف للمباراة ال 30 على التوالي مع النادي المدريدي.
ويعد صيام اللاعب عن التهديف هي السلسلة الأطول للاعب في الجانب الهجومي في تاريخ ريال مدريد، حيث جاء هدفه الأخير في 4 مارس أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ومنذ ذلك التاريخ يعانى رودريجو من جفاف أهداف استمر 8 أشهر على مستوى الأندية.
وكان من المتوقع أن يرفع وصول المدرب تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق مع بداية الموسم الحالي من معنويات المهاجم البرازيلي، ومع ذلك، ظل رودريجو يعاني من صعوبة في المنافسة على مكان أساسي في البرنابيو.
منذ بداية هذا الموسم، لم يسجل رودريجو أي هدف وساهم بتمريرة حاسمة واحدة فقط مع النادي الملكي، لكنه سجل بقميص البرازيل هدفين في فوز «السيلياو» 5-0 على كوريا الجنوبية في مباراة ودية في 10 أكتوبر، إلا أن الضغط يزداد على الشاب البرازيلي في رحلته مع ريال مدريد، وهو الأمر الذي يعرض لخطر مغادرة برنابيو في الانتقالات المقبلة، إذا ما استمر على هذا الوضع.

أخبار ذات صلة
«صغار الليجا».. «عُقدة» ريال مدريد!
في أوروبا.. لكل بطولة «وضع خاص»!
رودريجو
ريال مدريد
مبابي
تشابي ألونسو
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: عيد الاتحاد يوم الوفاء للآباء المؤسسين والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة
اليوم 12:13
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
علوم الدار
مدير عام شرطة أبوظبي: عيد الاتحاد الـ54 محطة لتعزيز الولاء وتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©