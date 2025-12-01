رودريجو.. أطول سلسلة غياب عن التهديف في تاريخ مهاجمي الريال!

علي معالي (أبوظبي)

استمر ابتعاد البرازيلي رودريجو عن التهديف مع ريال مدريد، بينما يتألق كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور في هجوم الفريق، حيث يمر رودريجو جوس بأصعب فترة في مسيرته، مع تواصل غيابه عن التهديف للمباراة ال 30 على التوالي مع النادي المدريدي.

ويعد صيام اللاعب عن التهديف هي السلسلة الأطول للاعب في الجانب الهجومي في تاريخ ريال مدريد، حيث جاء هدفه الأخير في 4 مارس أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ومنذ ذلك التاريخ يعانى رودريجو من جفاف أهداف استمر 8 أشهر على مستوى الأندية.

وكان من المتوقع أن يرفع وصول المدرب تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق مع بداية الموسم الحالي من معنويات المهاجم البرازيلي، ومع ذلك، ظل رودريجو يعاني من صعوبة في المنافسة على مكان أساسي في البرنابيو.

منذ بداية هذا الموسم، لم يسجل رودريجو أي هدف وساهم بتمريرة حاسمة واحدة فقط مع النادي الملكي، لكنه سجل بقميص البرازيل هدفين في فوز «السيلياو» 5-0 على كوريا الجنوبية في مباراة ودية في 10 أكتوبر، إلا أن الضغط يزداد على الشاب البرازيلي في رحلته مع ريال مدريد، وهو الأمر الذي يعرض لخطر مغادرة برنابيو في الانتقالات المقبلة، إذا ما استمر على هذا الوضع.