«واقعية ميسي» تثير الغموض حول مشاركته في كأس العالم 2026

بوينس آيرس (أ ب)

لم يفصح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، عما إذا كان ينوي المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم صيف العام المقبل.

وقاد النجم المخضرم "38 عاماً" منتخب الأرجنتين إلى صدارة تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المؤهلة لكأس العالم، لكنه لم يؤكد بعد ما إذا كان سيساعد فريق "راقصي التانجو" على الدفاع عن لقبه، الذي حققه في النسخة الماضية للمونديال عام 2022، وذلك قبل ساعات من قرعة النسخة المقبلة للبطولة، التي تجرى اليوم الجمعة، في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال ميسي في مقابلة مع محطة (إي إس بي إن) في نسختها الأرجنتينية: "سأتعامل مع كل يوم بيومه. سأحاول أن أكون صادقاً وواقعياً وأن أشعر بالسعادة. هذا العام شعرت بسعادة غامرة". وأضاف نجم إنتر ميامي الأميركي أن اللعب في الولايات المتحدة سيسهل عليه التفكير في المشاركة في البطولة، التي تشارك في استضافتها الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال 2026 في 11 يونيو القادم بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث ستكون المشاركة السادسة لميسي في كأس العالم، حال تواجده بقائمة منتخب بلاده.

وصرح ميسي: "هذا الموسم يمر بمرحلة مختلفة عن أوروبا. سنبدأ موسماً تحضيرياً صعباً في يناير القادم، وسنخوض العديد من المباريات المتتالية في الدوري ودوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)".

ويستعد ميسي لقيادة إنتر ميامي لمواجهة فانكوفر في نهائي بطولة كأس الدوري الأميركي، غداً السبت. وفي حال مشاركتهما بكأس العالم القادمة، فسيتفوق ميسي ومنافسه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تأهل مؤخراً مع منتخب بلاده للمونديال، على العديد من أساطير الساحرة المستديرة مثل الألماني لوثار ماتيوس، الذي شارك في خمس نسخ بالبطولة.

وأكد اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم، ثماني مرات، أنه يتحدث بانتظام مع ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، حول الدور الذي يمكنه القيام به. واختتم ميسي تصريحاته قائلاً: "دائماً ما يخبرني سكالوني أنه يريدني أن أكون في أي مركز أكلف به. تربطنا علاقة ثقة كبيرة، ويمكننا التحدث في كل شيء".