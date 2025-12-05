لاعبة روسيا تتجه لتمثيل النمسا



فيينا (أ ب)



قررت أناستاسيا بوتابوفا، المولودة في روسيا، تغيير ولائها وتمثيل النمسا، مما يمهد الطريق أمام اللاعبة المصنفة 51 عالمياً للمشاركة في بطولة كأس بيلي جين كينج للتنس.

وسوف تصبح بوتابوفا، أعلى لاعبة في النمسا من حيث التصنيف، متفوقة على يوليا جرابير، المصنفة رقم 94، بعد تغيير ولائها، والذي أعلنته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الاتحاد النمساوي في بيان، أكد قرارها:«مرحبا بك بالفريق».

وكتبت بوتابوفا على إنستجرام،:«النمسا مكان أحبه، ويتم الترحيب بك فيه بشكل رائع، ومكان أشعر فيه بأنني في وطني تماماً، أحب التواجد في فيينا وأتطلع لجعلها موطني الثاني.

وبناء على ذلك، يسعدني أن أعلن أنه بداية من عام 2026 سأمثل وطني الجديد، النمسا، في مسيرتي الاحترافية في التنس من الآن فصاعداً».

يذكر أن أعلى مركز حصلت عليه بوتابوفا في التصنيف العالمي هو المركز الـ21 في يونيو 2023، وكانت أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) هو الوصول للدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة في عام 2024 وفازت بثلاثة ألقاب فردية.