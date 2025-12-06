أبوظبي.. «ليلة الحسم» في «الفورمولا-1»



مصطفى الديب (أبوظبي)



تتجه أنظار العالم إلى العاصمة أبوظبي، الأحد، وتحديداً إلى حلبة مرسى ياس، عندما تشير عقارب الساعة إلى الخامسة مساءً، حيث تنطلق منافسات السباق الختامي من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، بإقامة «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى».

ويتجمع أكثر من 70 ألف مشجع في مدرجات حلبة ياس لمشاهدة الحدث التاريخي الذي يحضر للمرة الخامسة في تاريخ استضافة «ياس» للسباق العالمي.

ويحسم سباق أبوظبي لقب بطولة العالم، حيث يتنافس عليه ثلاثة سائقين، الأول لاندو نوريس سائق مرسيدس الذي يحتل الصدارة برصيد 408 نقاط، والهولندي ماكس فيرستابن سائق فيراري الذي يحتل «الوصافة» وله 396 نقطة، والأسترالي أوسكار بياستري الذي يأتي ثالثاً بـ «392 نقطة».

ومن المنتظر أن يتابع ضيوف من 105 دول حول العالم السباق الذي يعد من أشرس سباقات البطولة، لوجود ثلاثة سائقين يمكنهم حسم اللقب في ليلة الحسم على حلبة ياس.

وينطلق الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأول في السباق، بعدما فاز بلقب أسرع لفة في الجولة التأهيلية التي أقيمت مساء أمس على مضمار ياس، فيما ينطلق نوريس متصدر الترتيب في المركز الثاني، ويأتي زميله بياستري في المركز الثالث، وسجل فيرستابن 1.22.207 دقيقة، بفارق 0.201 ثانية عن نوريس، و0.230 ثانية عن بياستري، ويحتاج نوريس إلى إنهاء السباق، في أحد المراكز الثلاثة الأولى، ليُتوج بطلاً للعالم للمرة الأولى في تاريخه.

من جانبه، قال ماكس فيرستابن «أنا سعيد للغاية بحصولي على مركز أول المنطلقين، هذا كل ما بوسعنا فعله، يمكننا التحكم، والاستفادة القصوى من إمكانياتنا وقدراتنا مع السيارة، وفعلنا ذلك بالتأكيد في التجارب التأهيلية».

وأضاف الهولندي الذي سيحتاج إلى نتائج السائقين الآخرين لتصب في مصلحته «بالطبع أنا متحمس، وأتطلع إلى ذلك، سأحاول الفوز بهذا السباق».

وقال نوريس إنه شعر بخيبة أمل لعدم حصوله على مركز أول المنطلقين في السباق الختامي، لكنه بذل قصارى جهده.

وأضاف «بالنظر إلى الوضع لم نكن سريعين بما يكفي، ما زلت أرغب في الفوز، وسيكون هذا هدفي».

واتفق بياستري، الذي تصدر الترتيب لجزء كبير من الموسم، قبل أن يعاني من سقوط حر، على أنه هو الآخر لم يأل جهداً، وقال الأسترالي: «إن ذلك يمهد الطريق لسباق مثير للغاية».