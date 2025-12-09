الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الجزائر يضرب موعداً مع «الأبيض» في ربع نهائي كأس العرب

العراق
9 ديسمبر 2025 23:11

 
الدوحة (د ب أ)


اقتنص منتخب الجزائر صدارة المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر، بعد فوزه 2 - صفر على نظيره العراقي اليوم الثلاثاء.

أخبار ذات صلة
مدرب السعودية: الآن بدأت المنافسة الحقيقية في كأس العرب
كأس العرب.. لاعبو العراق يطلبون دعم الجماهير

وأحرز محمد توجاي هدف تقدم الجزائر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس قوية من كرة عرضية عن طريق رضوان بركان.
وأضاف سعد ناطق مدافع العراق، هدفاً ثانياً للجزائر في مرماه بطريق الخطأ، في الدقيقة 46، وكانت المباراة قد شهدت بطاقة حمراء للاعب العراق حسين علي في الدقيقة الخامسة.
ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة ليضرب موعداً مع المنتخب الإماراتي الذي تأهل وصيفاً عن المجموعة الثالثة.

أما منتخب العراق، فتراجع للمركز الثاني بعدما كان قد ضمن التأهل في وقت سابق ورصيده 6 نقاط، حيث سيلاقي المنتخب الأردني متصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، 9 نقاط.

منتخب العراق
منتخب الجزائر
كأس العرب
منتخب الإمارات
آخر الأخبار
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
الرياضة
201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
اليوم 22:41
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
علوم الدار
«فوق الخيال».. مهرجان «أم الإمارات» على كورنيش أبوظبي تجارب ثقافية متنوعة
اليوم 22:33
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
الأخبار العالمية
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
اليوم 21:58
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
الرياضة
بمشاركة رونالدو.. النصر السعودي يتفوق على الوحدة في «ودية جماهيرية»
اليوم 21:35
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
تجربة فاخرة لاتحاد لاعبات التنس مع مرسيدس-بنز
اليوم 21:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©