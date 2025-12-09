منتخب الجزائر يضرب موعداً مع «الأبيض» في ربع نهائي كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



اقتنص منتخب الجزائر صدارة المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر، بعد فوزه 2 - صفر على نظيره العراقي اليوم الثلاثاء.

وأحرز محمد توجاي هدف تقدم الجزائر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بضربة رأس قوية من كرة عرضية عن طريق رضوان بركان.

وأضاف سعد ناطق مدافع العراق، هدفاً ثانياً للجزائر في مرماه بطريق الخطأ، في الدقيقة 46، وكانت المباراة قد شهدت بطاقة حمراء للاعب العراق حسين علي في الدقيقة الخامسة.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة ليضرب موعداً مع المنتخب الإماراتي الذي تأهل وصيفاً عن المجموعة الثالثة.

أما منتخب العراق، فتراجع للمركز الثاني بعدما كان قد ضمن التأهل في وقت سابق ورصيده 6 نقاط، حيث سيلاقي المنتخب الأردني متصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، 9 نقاط.