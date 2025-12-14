الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

نيوكاسل يسقط بـ«نيران صديقة»!

نيوكاسل يسقط بـ«نيران صديقة»!
14 ديسمبر 2025 20:31

 
لندن (د ب أ)


تسبب المهاجم الألماني فولتماده في خسارة فريقه نيوكاسل يونايتد صفر- 1 أمام مضيفه سندرلاند، في المرحلة الـ16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز فولتماده هدفاً عكسياً في شباك نيوكاسل لمصلحة سندرلاند في الدقيقة 46، فيما عجز عن منح التعادل على الأقل لفريقه خلال الوقت المتبقي من اللقاء. بتلك النتيجة، وضع سندرلاند حداً لنتائجه غير الموفقة في البطولة، التي شهدت عجزه عن تحقيق الفوز في مباراتيه الماضيتين، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، علماً بأن هذا هو انتصاره السابع في المسابقة مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.
في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل، الذي تلقى خسارته السادسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات، عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
سندرلاند
