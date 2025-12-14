نيوكاسل يسقط بـ«نيران صديقة»!



لندن (د ب أ)



تسبب المهاجم الألماني فولتماده في خسارة فريقه نيوكاسل يونايتد صفر- 1 أمام مضيفه سندرلاند، في المرحلة الـ16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز فولتماده هدفاً عكسياً في شباك نيوكاسل لمصلحة سندرلاند في الدقيقة 46، فيما عجز عن منح التعادل على الأقل لفريقه خلال الوقت المتبقي من اللقاء. بتلك النتيجة، وضع سندرلاند حداً لنتائجه غير الموفقة في البطولة، التي شهدت عجزه عن تحقيق الفوز في مباراتيه الماضيتين، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، علماً بأن هذا هو انتصاره السابع في المسابقة مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل، الذي تلقى خسارته السادسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات، عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.