الوليد بن طلال يستحوذ على الهلال السعودي بـ5. 7 مليار ريال



الرياض (د ب أ)



كشفت مصادر مطلعة عن أن إعلان استحواذ الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة على نادي الهلال السعودي في تفاصيله النهائية، وأن من المقرر إعلان إتمام الصفقة التاريخية غير المسبوقة في تاريخ الرياضة في المملكة قبل نهاية ديسمبر الحالي.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن المصادر، التي لم يتم الكشف عن هويتها، قولها إن الصفقة ستكلف الأمير الوليد بن طلال نحو ملياري دولار(5. 7 مليار ريال سعودي)، وسط تحفظ شديد على الأرقام المتفاوض عليها، حيث سيتم دفع معظمها لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومبلغ آخر لوزارة الرياضة، مشيرة إلى أن المفاوضات تجرى منذ نحو عام، وبقي تفاصيل بسيطة تفصل الأمير عن امتلاك النادي بنسبة 100 في المائة.

وسيشتري العضو الذهبي الداعم 75% من حصة الصندوق السيادي والحصة المتبقية البالغة 25 في المائة من وزارة الرياضة حيث سيدخل الهلال عام 2026 بمالك استثماري جديد للمرة الأولى في التاريخ.

وتشير المصادر إلى أن نادي الاتحاد الذي يملكه صندوق الاستثمارات العامة ليس قريباً من التخارج مع صندوق الاستثمارات العامة بسبب المفاوضات مع كثير من المستثمرين، بينهم عبد الله صالح كامل وشقيقه محيي وآخرون، وقد يحتاج إلى أكثر من 3 أشهر مقبلة، والحال ذاته لنادي النصر والأهلي.

وشددت المصادر على أنه ليس هناك مستجدات بشأن تخصيص ناديي الشباب والاتفاق، إذ إن العروض لم تصل إلى مرحلة متقدمة ولا تزال بحاجة لوقت طويل قد يصل إلى نهاية العام المقبل.