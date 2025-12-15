الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الحصان الأسود» يهدّد «المرشحين» في «البريميرليج»!

«الحصان الأسود» يهدّد «المرشحين» في «البريميرليج»!
15 ديسمبر 2025 12:55

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي، اعتقد الكثيرون أن المنافسة على اللقب بين ليفربول «حامل اللقب» ومانشستر سيتي وأرسنال، إلا أن أستون فيلا اقتحم السباق بقوة، بعد سلسلة انتصارات مذهلة، بقيادة أوناي إيمري، حيث فاز في 10 من آخر 11 مباراة.
ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في ترتيب «البريميرليج» برصيد 33 نقطة، خلف مان سيتي الثاني «34 نقطة»، وأرسنال «36 نقطة».
بدا الأمر مستبعداً للغاية قبل بضعة أشهر، وبعد 5 مباريات، كان فريق أوناي إيمري في منطقة الهبوط، حتى إن البعض طالب بإقالته، لكن إيمري دعا إلى التحلي بالصبر والثقة في عمله.
وفاز أستون فيلا على أرسنال المتصدر بنتيجة 2-1، وانتصر خارج أرضه على برايتون 4-3، حقق الفريق عودة تاريخية أخرى ليفوز على وستهام 3-2.
هل يعني ذلك أن فيلا قد يكون «الحصان الأسود» في سباق اللقب؟، مع ظهور علامات الإرهاق على لاعبي أرسنال، وتذبذب مستوى ليفربول، فإن فوز أستون فيلا بـ10 مباريات من أصل 11 مباراة، يعني أنه لا يمكن لأحد استبعاده منافساً حقيقياً على اللقب، السؤال المتبقي: كيف يتمكن إيمري من قيادة فريقه حتى النهاية في السباق الطويل والصعب؟

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليفربول
أرسنال
أستون فيلا
أوناي إيمري
