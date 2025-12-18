20 لاعباً من «البوندسليجا» يشاركون في كأس أفريقيا بالمغرب



تونس (د ب أ)



من بين 24 منتخباً تشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في المغرب في الفترة ما بين 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، تملك 10 منتخبات عدداً كبيراً من اللاعبين الذين يلعبون في الدوري الألماني الممتاز ودوري الدرجة الثانية، بعض من هؤلاء اللاعبين لديهم فرصة في الفوز باللقب وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لبطولة الدوري الألماني.

ولدى أندية مثل ليفركوزن وبوروسيا دورتموند ولايبزج وأوجسبورج وفرانكفورت، نحو 20 لاعباً أفريقياً في تلك البطولة، ويعد ذلك منفعة متبادلة، حيث يمكن للأندية الألمانية الاستثمار في المواهب الأفريقية وعلى الطرف الأخر يزيد ذلك من القوة التنافسية للمنتخبات الأفريقية.

ويعد المنتخب الجزائري من بين أبرز المرشحين للفوز باللقب، مدعوماً بالعديد من اللاعبين المحترفين في ألمانيا مثل محمد عمورة، مهاجم فولفسبورج، ورامي بنسبعيني، مدافع دورتموند، ولاعب الوسط فراس شايبي في آينتراخت فرانكفورت، وإبراهيم مازا، مهاجم باير ليفركوزن، حيث يشكل هؤلاء اللاعبون نواة المنتخب الجزائري. ويعتمد المنتخب المغربي، البلد المضيف، على إلياس بن صغير مهاجم ليفركوزن وبلال الخنوس لاعب وسط شتوتجارت، من أجل تحقيق اللقب الأفريقي الثاني، وفي الوقت نفسه يعتمد المنتخب السنغالي، بطل نسخة 2022، على نيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونيخ.

ويملك المنتخب الإيفواري، حامل اللقب، أسلحة هجومية قوية مثل يان ديوماندي (لايبزج) وبازومانا توري (هوفنهايم)، فيما يعتمد منتخب بوركينا فاسو، وصيف نسخة 2013، على الثنائي إدموند تابسوبا، مدافع ليفركوزن، وسيرياك إيري، لاعب فرايبورج.

وتعتمد مالي، التي خرجت من الأدوار الإقصائية في آخر ثلاث نسخ من البطولة، على موهبة أمادو هايدارا، لاعب لايبزج، وإبراهيما سيسوكو، لاعب بوخوم، لتعزيز أدائها، فيما لا زال المنتخب الكاميروني، حامل اللقب خمس مرات مرشحا قويا، بفضل كريستيان كوفاني لاعب ليفركوزن.

ويدخل منتخب الكونغو الديمقراطية، حامل اللقب مرتين، البطولة بتوقعات عالية ويعتمد على صامويل إيسيندي لاعب أوجسبورج، فيما يعول المنتخب التونسي، بطل نسخة 2004، على إلياس سخيري لاعب آينتراخت فرانكفورت وكذلك المواهب الشابة المتمثلة في إسماعيل غربي وإيلياس سعد لاعبا فريق أوجسبورج.