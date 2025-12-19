هنري يدعو سلتيك إلى التحلي بالصبر



جلاسجو (رويترز)



عانى ويلفريد نانسي أسوأ بداية لأي مدرب في سلتيك، بعد خسارته في أول أربع مباريات له مع الفريق، لكن مهاجم أرسنال السابق تييري هنري ​دعا إلى التحلي بالصبر، مؤكداً ثقته في ‌قدرة مواطنه الفرنسي على قلب الأمور.

وجاءت هزيمة ​سلتيك 2-1 أمام دندي ⁠يونايتد ‌يوم الأربعاء الماضي، لتسجل أطول سلسلة هزائم للفريق منذ موسم 1977-1978.

ويحتل الفريق المنتمي إلى جلاسجو، والذي حصد 13 ⁠من آخر 14 لقباً في الدوري، المركز ⁠الثاني حالياً بفارق ست نقاط خلف المتصدر هارتس، رغم امتلاكه مباراة مؤجلة.

وأدت خسارة الفريق ​أمام سانت ميرين في نهائي كأس الرابطة الأسبوع الماضي إلى مطالبات بإقالة نانسي، لكن هنري، الذي عمل نانسي مساعداً له في نادي مونتريال، قال لهيئة ​الإذاعة البريطانية (بي.بي.‍سي)، إن فرض فلسفة وهوية جديدة على النادي بسرعة أمر صعب.

وأضاف: «لا يزال الوقت مبكراً جداً، وأعتقد أنه ‍قادر على تغيير الأمور، إنه مدرب ⁠رائع ولديه عقلية مميزة، ​ربما لا يحالفه التوفيق حالياً، لكنه صديق مقرب وسأكون متحيزاً ​في كلامي عنه، لا يتمنى أحد أن يفقد ‍أي مدرب منصبه مبكرا، فهذه الأمور غير منطقية بالنسبة لي».

وأعلن رئيس النادي بيتر لويل أنه سيغادر منصبه بنهاية الشهر، ملقياً باللوم على الإساءات ‌والتهديدات التي تلقاها خلال موسم صعب.