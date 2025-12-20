كوزين: مهمة جزر القمر أمام المغرب أشبه بتسلق جبل إيفرست!



الرباط (د ب أ)



أكد ستيفانو كوزين المدير الفني لمنتخب جزر القمر، أن المشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق غداً بالمغرب فرصة تاريخية بالنسبة لفريقه، متمنياً أن يكون منتخب جزر القمر مفاجأة تلك النسخة.

وقال كوزين في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، إنه يتمني أن يظهر فريقه بمستوى مميز أمام المغرب في افتتاح البطولة الأحد.

وأضاف أن المجموعة الأولى التي يتوجد بها فريقه قوية للغاية، لكنه أبدى تفاؤله بقدرة لاعبيه على قلب التوقعات.

وأشاد المدرب الإيطالي الجنسية، بتطور كرة القدم الأفريقية، مشيراً إلى التحسين الكبير في البنى التحتية والملاعب، وقال: «يعتبر المغرب منتخباً كبيراً جداً، وهو أفضل منتخب في أفريقيا، بل وأحد أفضل المنتخبات في العالم، منتخب يتقدم على إيطاليا في تصنيف «الفيفا»، وبلغ قبل نهائي كأس العالم، هو منتخب يملك خبرة كبيرة، ويضم لاعبين كباراً يلعبون في أندية كبيرة، كما أنه يحقق سلسلة من 18 فوزاً متتالياً، لذلك، وعلى الورق، تبدو المهمة أشبه بتسلق جبل إيفرست».

وأضاف:«نتواجد في مجموعة صعبة جداً، كل المنتخبات تصدرت مجموعاتها في التصفيات، أعتبر منتخب مالي، الذي واجهناه سابقاً في تصفيات كأس العالم، منتخبا قوياً، لكن التحدي الحقيقي هو قلب التوقعات وأن نكون مفاجأة البطولة».

وأضاف:«سبق لي المشاركة في عدة نسخ من كأس أمم إفريقيا مع الفئات الشابة، وهذه أول مشاركة لي مع المنتخب الأول، حضرت البطولة مرات عديدة ملاحظاً، كنت في الجابون، وفي الكاميرون، وفي كوت ديفوار، كنت قريباً جداً من أرضية الميدان، أعرف الأجواء، وأعرف ما يجب فعله وكيفية التعامل مع مثل هذه المنافسات، كنت أتابع أيضاً الحصص التدريبية، وليس المباريات فقط، وكنت أتحدث مع المدربين لفهم طرق التحضير والتسيير، أعتقد أن كرة القدم الأفريقية تطورت كثيراً».

وأوضح: «لو كنت أدرب نيجيريا أو المغرب أو الجزائر، لقلت إن هدفي هو بلوغ قبل النهائي، لكننا جزر القمر، وهذه هي مشاركتنا الثانية فقط، لذلك لن نضع لأنفسنا حدوداً، إذا قلنا إن هدفنا هو تجاوز الدور الأول، ثم بلغنا دور الستة عشر، قد يشعر اللاعبون بالرضا وكأن المهمة انتهت، سنلعب كل مباراة على حدة ونطمح للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، نملك منتخباً شاباً جيداً، وأي نتيجة سنتقبلها».