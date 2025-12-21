مدرب ليفربول يمسح الفوضى من الذاكرة!



لندن (د ب أ)



أشاد أرني سلوت، مدرب ليفربول، بلاعبيه بعد الفوز الصعب على توتنهام 2-1، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرّح سلوت عبر قناة سكاي سبورتس، عقب اللقاء الذي أُقيم في معقل توتنهام: «في كرة القدم، تبقى الدقائق الأخيرة عالقة في الذاكرة، وللأسف كانت أسوأ فترة لنا في هذه المباراة».

أضاف: «إذا هدأت قليلاً، ومسحت هذه الدقائق من ذاكرتي، سأجد الكثير من الأمور المثيرة للإعجاب في أدائنا، لأنه في بعض المباريات قدّمنا أداء يعجبني، ولكن لم نحقق الفوز».

تابع المدرب الهولندي: «الآن، وبشكل عام، أعجبني الأداء، وحصدنا النقاط الثلاث».

وبرر سلوت توتر فريقه في الدقائق الأخيرة، قائلاً: «لم نستحوذ بشكل جيد، بل ركلنا الكرة بعيداً، وحصلوا على العديد من الركلات الحرة والركنيات ورميات التماس، وتحولت الأمور إلى فوضى».

استطرد: «إجمالاً، سيطرنا على مجريات اللعب، ولنا سلسلة من ست مباريات دون هزيمة، حققنا أربعة انتصارات وتعادلين، لم نصل إلى حالة مثالية بعد، لكن خرجنا من مباراة توتنهام بعدد من الإيجابيات».

ختم آرني سلوت: «لا توجد مباراة ممّلة في الدوري الإنجليزي، وإذا لعب المنافس بعشرة لاعبين، يبرز هنا أهمية الأجنحة، وبالفعل صنع جيريمي فريمبونج الهدف الثاني بتمريرة عرضية متقنة».

وعانى توتنهام من نقص عددي في صفوفه أمام ليفربول بعد طرد الثنائي تشافي سيمونز وكريستيان روميرو في الدقيقتين 33 و93.