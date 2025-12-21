المغرب يكسب جزر القمر بهدفين في افتتاح كأس أفريقيا

الرباط (رويترز)
فاز منتخب المغرب على جزر القمر 2-صفر، في افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ 35.
وعلى استاد مولاي عبد الله في الرباط، وفي حضور ولي عهد المغرب، افتتح المغرب التسجيل عبر براهيم دياز في الدقيقة 55، بعد تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء من سفيان أمرابط، سيطر عليها نصير مزراوي، قبل أن يمررها إلى دياز الذي سددها مباشرة في شباك حارس جزر القمر.
وضاعف المغرب تقدمه في الدقيقة 74، عندما أرسل أنس صالح الدين تمريرة رائعة لزميله أيوب الكعبي الذي لعبها بضربة خلفية مزدوجة في الشباك.
وتصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بينما ظلت جزر القمر بدون رصيد.
وستلعب مالي أمام زامبيا الاثنين ضمن منافسات المجموعة ذاتها.