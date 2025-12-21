المغرب يكسب جزر القمر بهدفين في افتتاح كأس أفريقيا

الرباط (رويترز)



فاز منتخب المغرب على جزر القمر 2-صفر، ​في افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة ‌القدم في نسختها الـ ​35.

وعلى استاد ⁠مولاي ‌عبد الله في الرباط، وفي حضور ولي عهد المغرب، افتتح المغرب التسجيل عبر ⁠براهيم دياز في الدقيقة ⁠55، بعد تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء من ​سفيان أمرابط، سيطر عليها نصير مزراوي، قبل أن يمررها إلى دياز الذي سددها مباشرة في شباك ​حارس جزر القمر.

وضاعف المغرب ‍تقدمه في الدقيقة 74، عندما أرسل أنس صالح الدين تمريرة رائعة ‍لزميله أيوب الكعبي ⁠الذي لعبها ​بضربة خلفية مزدوجة في الشباك.

وتصدر المغرب ​المجموعة الأولى برصيد ثلاث ‍نقاط بينما ظلت جزر القمر بدون رصيد.

وستلعب مالي أمام زامبيا الاثنين ضمن منافسات المجموعة ذاتها.