في عيد ميلاده الـ 27.. مبابي يتفوق يهزم ميسي ورونالدو بالفارق الكبير

معتز الشامي (أبوظبي)

يعيش النجم الفرنسي كيليان مبابي واحداً من أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن أفضلهم، وهو الذي يعيش حالة تألق شديدة خلال الموسم الحالي 2025-2026، ويعد حالياً المرشح الأوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية في العام المقبل.

وبلغ كيليان مبابي، عامه الـ 27 عاماً، في 20 ديسمبر 2025، ولكن كيف يقارن سجله الكروي بسجل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في نفس العمر.

خاض مبابي 545 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده، حيث سجل 411 هدفاً وقدم 176 تمريرة حاسمة، وهذا يعني أنه ساهم في تسجيل 587 هدفاً إجمالاً، وبلغ متوسطه هدفاً أو تمريرة حاسمة كل 71.8 دقيقة حتى هذه اللحظة. وتصبح هذه الأرقام أكثر إثارة للإعجاب عند مقارنتها بأرقام ميسي ورونالدو في نفس العمر.

واحتفل ميسي بعيد ميلاده السابع والعشرين في صيف عام 2014، أثناء مشاركته في كأس العالم في البرازيل، وفي تلك المرحلة من مسيرته، كان قد خاض 513 مباراة، وسجل 394 هدفاً، وصنع 154 تمريرة حاسمة لزملائه. وبذلك، بلغ مجموع مساهماته في الأهداف 548 هدفاً، أي أقل بـ 38 هدفا مما حققه مبابي.

وسيكون الاختبار الأكبر لمبابي هو الحفاظ على مستواه الحالي للعقد القادم، كما فعل ميسي، لكن أرقامه لا تزال مثيرة للإعجاب، ويتفوق مبابي على رونالدو بفارق كبير عند المقارنة بينهما في سن 27، احتفل قائد منتخب البرتغال بعيد ميلاده الـ27 في فبراير 2012، خلال موسمه الثالث مع ريال مدريد .

وبحلول ذلك الوقت، كان قد خاض 531 مباراة، وسجل 272 هدفاً، وصنع 106 تمريرات حاسمة، وبذلك، بلغ مجموع مساهماته في الأهداف 378 مساهمة، أي أقل بـ 208 مساهمات مما حققه مبابي، وازداد رونالدو غزارة تهديفية بعد بلوغه الثلاثين من عمره مقارنة بما كان عليه قبل ذلك، ويبقى أن نرى ما إذا كان مبابي سيسير على هذا النهج، لكن أرقامه الحالية تضعه في مصاف عظماء اللعبة.

كيليان مبابي في سن 27

المباريات: 545

الأهداف: 411

التمريرات الحاسمة: 176

المساهمة في الأهداف: 587

ركلات الجزاء: 60

متوسط الدقائق لكل هدف: 102.6 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 119.8 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 71.8 دقيقة

ليونيل ميسي في سن 27

المباريات: 513

الأهداف: 394

التمريرات الحاسمة: 154 دقيقة

المساهمة في الأهداف: 548 دقيقة

ركلات الجزاء: 51

متوسط الدقائق لكل هدف: 102.4 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 117.7 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 73.6 دقيقة

كريستيانو رونالدو في سن 27

المباريات: 531

الأهداف: 272

التمريرات الحاسمة: 106

المساهمات في الأهداف: 378

ركلات الجزاء: 43

متوسط الدقائق لكل هدف: 149.3

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 177.3

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 107.4