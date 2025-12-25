«غلا» تعانق كأس الحقايق و«الغزال» يحلّق ببندقية الجعدان

الذيد (الاتحاد)



شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل الذيد 2026-2025، كما شهد المنافسات التي أقيمت في الفترة المسائية لفئة الحقايق على أرضية ميدان الذيد، جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الآباء والأجداد. وكسبت «غلا» لسهيل عبيد بن يميع السبوسي، كأس الحقايق الأبكار المفتوح، وأنهت مسافة الشوط بزمن قدره 5:54:48 دقيقة، وفي الشوط الثاني طار «الغزال» لمحمد سالم راشد الوحشي، مع بندقية الحقايق الجعدان المفتوح، بعد أن قطع مراحل الشوط بتوقيت قدره 6:00:11 دقيقة.

وجاءت نتائج باقي الأشواط كالتالي: الشوط الثالث، «الثريا» لعلي عبيد بالرشيد الكتبي، بتوقيت قدره 6:00:66 دقيقة، الشوط الرابع، «نبه» لحمد سالم جهويل النابت، بزمن بلغ 6:01:25 دقيقة، الشوط الخامس، «معزة» لأحمد مسلم حربي العامري، بتوقيت قدره 6:06:43، الشوط السادس، «منحاف» لمحمد حميد الحجري، بتوقيت قدره 6:06:33 دقيقة، الشوط السابع، «راهي» لمحمد حمد سالم الجديلي، بزمن قدره 6:02:25، الشوط الثامن، «الفايزة» لأحمد سلطان بالرشيد، بزمن بلغ 6:07:83 دقيقة، الشوط التاسع، «الظبي» لسعيد محسن بخيت السلمي، بزمن بلغ 6:09:22 دقيقة، الشوط العاشر، «الباهي» لسلطان علي سالم الكتبي، بتوقيت قدره 6:04:43 دقيقة، الشوط 11، «منحاف» لعبدالله غصاب راعي الطيرة العامري، بتوقيت بلغ 6:07:33 دقيقة، الشوط 12، «الظبي» لسعيد حمد ساعد الدرعي، بزمن قدره 6:06:37 دقيقة، الشوط 13، «دكتور» لعبدالله غصاب راعي الطيرة العامري، بزمن قدره 6:05:63 دقيقة، الشوط 14، «بحور» لخالد عبدالهادي فهد الأحبابي، بزمن بلغ 6:07:61 دقيقة، الشوط 15، «السولعي» للدليلة حمد محمد الدليلة العامري، بزمن 6:10:60 دقيقة.

من جهة أخرى، تم تنظيم 25 شوطاً في الفترة الصباحية، ضمن مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن «الذيد 2025»، وحلّقت «آرام» لسطان حارب بن ضحى المنصوري، بناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار، بعد أن كانت أولى الواصلات إلى خط النهاية بتوقيت زمني قدره 5:55:2 دقيقة، وذهب ناموس الشوط الثاني المخصّص للحقايق الجعدان، إلى «الفيصل» لفيصل سلطان بن راشد سالم الطنيجي، وأحرز المركز الأول، بتوقيت قدره 5:55:3 دقيقة، وطارت «المتحدة» لعتيق علي راشد بالقوم الكتبي، بناموس الشوط الثالث للأبكار، وسجلت زمناً قدره 6:00:6 دقيقة، فيما استطاع «ضاري» لفيصل سلطان بن راشد سالم الطنيجي، الفوز بناموس الشوط الرابع للجعدان، بزمن 6:01:3 دقيقة.

وفي الشوط الخامس، كانت «الكايدة» لجابر علي بن سعيد المري، على موعد مع المركز الأول، وتصدرت «الريم» لسلطان غثي بن حميد الغفلي الشوط السادس، وطار «كساب» لمحمود محمد بن سالم الوهيبي، بناموس الشوط السابع، فيما حلّقت «النجلاء» وأهدت أحمد سالم مبخوت البوفريح، لقب الشوط الثامن، وكسبت «تعويض» لأحمد علي بن سلامة الهاجري، ناموس الشوط التاسع، وسيطر «مقدام» لمحمد غصاب راعي الطيرة العامري، على ناموس عاشر الأشواط.

نتائج

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى الخامس والعشرين عن فوز، «الشادن» لحمد علي بن سلامة الهاجري، و«صواب» لنفس مالك المطية السابقة، و«شاهين» لغدير سعيد بن غدير الكتبي، و«مثايل» لسالم ثعلوب بن سالم الدعي، و«الفاتنة» لسالم مبارك بن مرخان الكتبي، و«شديد» لذياب علي بن سالم الرايحي العليلي، و«سجى» لعلي محمد بن زايد انديله المري، و«وابل» لسعيد سلطان بن عبدالرحمن القحطاني، و«ندى» لسالم ثعلوب بن سالم الدرعي، و«الشاهين» لهادي سالم بن راشد المري، و«ولوالة» لخالد سعيد بن مكتوم الجنيبي، و«الفايز» لحمد سالم بن مسلم الجنيبي، و«ريمة» لعلي سالم علي بن غنيم الهاشمي، و«مبشر» لحمد عبدالله حمد بن يطبع العامري، «الذهبية» لفهد فهيد بن طحنون الهاجري.