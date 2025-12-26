الهلال يستعيد «الوصافة» في الدوري السعودي



الرياض (د ب أ)



استعاد الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه الخليج 3-2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة، ليستعيد المركز الثاني الذي احتله التعاون (المركز الثالث بـ25 نقطة) بصفة مؤقتة، بعد فوزه على الخلود بهدفين.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الخليج عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم الهلال في الدقيقة 18 عن طريق محمد كنو، قبل أن يضيف زميله سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 39 .

وفي الدقيقة 57 سجل مالكوم الهدف الثالث للهلال، لكن الخليج نجح في تسجيل هدفين عن طريق جوشوا كينج ويورجوس ماسوراس في الدقيقتين 79 و84.