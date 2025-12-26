السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

التعادل يحسم مباراة زامبيا وجزر القمر في كأس أفريقيا

التعادل يحسم مباراة زامبيا وجزر القمر في كأس أفريقيا
27 ديسمبر 2025 00:07

 
الرباط (د ب أ)

حسم التعادل صفر - صفر نتيجة مباراة زامبيا ضد جزر القمر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وخيم التعادل على المواجهة التي تأتي لحساب المجموعة الأولى، ليكون الثاني للمنتخب الزامبي، الذي رفع رصيده لنقطتين، بينما حصد منتخب جزر القمر أول نقطة، بعدما خسر الجولة الماضية ضد المغرب.
وتنتظر زامبيا مهمة صعبة ضد صاحب الأرض والجمهور المنتخب المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة، يوم الاثنين المقبل، في حين يلعب منتخب جزر القمر أمام مالي، ولكل منهما فرصة في التأهل وفقاً للنتائج الأخرى.
وشهد ملعب المركب الرياضي محمد الخامس حضوراً جماهيرياً محدوداً، لكن بعض من أنصار المنتخب المغربي حرصوا على مساندة المنتخب العربي جزر القمر من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.
ولم يكن لدى فريق المدرب الإيطالي ستيفانو كوزين خيارات عديدة، بعد خسارته الجولة الأولى ضد المغرب، حيث ضغط منتخب جزر القمر بحثاً عن هدف التقدم.
ونجح مزياني ماوليدا في هزِّ شباك زامبيا بالدقيقة 20، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تبين وجود مخالفة سابقة؛ ليلغى الهدف وتعود النتيجة سلبية.
وكان منتخب جزر القمر الأكثر خطورة خلال الشوط الأول الذي أهدر فيه محاولات سانحة للتسجيل، حيث سدد لاعبوه 7 كرات باتجاه المرمى الزامبي، بينما وصل لاعبو زامبيا 4 مرات فقط لمرمى جزر القمر، ليس من بينها أي تسديدة بين القائمين والعارضة.
وفي الشوط الثاني، دفع مدرب جزر القمر بكل من يانيس كاري، وريان لوتين على حساب سعيد باكاري وعبدالحكيم عبدالله، كما شارك إياد محمد بديلاً لياسين بورهان. ولعب فايز سليمان على حساب مزياني ماوليدا، واستمر الضغط على مرمى زامبيا، لكن دون أن تهتز الشباك. ولم يستغل مهاجمو جزر القمر خروج خاطئ من الحارس الزامبي، لتمر كرة رأسية فوق الشباك، ورغم الفشل في التسجيل إلا أن منتخب جزر القمر حقق رقماً تاريخياً، كونه يحتفظ بنظافة شباكه للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية.

