الإثنين 29 ديسمبر 2025
رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط بحفل «جلوب سوكر»

رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط بحفل «جلوب سوكر»
28 ديسمبر 2025 21:41

 
دبي (د ب أ)

فاز النجم البرتغالي المخضرم، كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط هذا العام 2025 بحفل جوائز جلوب سوكر الذي أقيم في دبي.
وانتزع رونالدو الجائزة متفوقاً على الثنائي، رياض محرز نجم منتخب الجزائر الفائز مع فريقه أهلي جدة السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وكريم بنزيمة نجم اتحاد جدة بطل الثنائية المحلية في السعودية، الدوري والكأس.
وحقق رونالدو الجائزة بفضل تتويجه بلقب دوري أمم أوروبا مع منتخب البرتغال، الذي فاز بجائزة أفضل منتخب أيضاً خلال نفس الحفل.
وبصفوف منتخب البرتغال أيضاً، تم تكريم اللاعب الراحل، ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الذي توفي إثر حادث سير أليم في يوليو.

الإمارات
دبي
جوائز
جوائز دبي جلوب سوكر
السعودية
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
البرتغال
كريم بنزيمة
رياض محرز
