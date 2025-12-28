رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط بحفل «جلوب سوكر»



دبي (د ب أ)



فاز النجم البرتغالي المخضرم، كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط هذا العام 2025 بحفل جوائز جلوب سوكر الذي أقيم في دبي.

وانتزع رونالدو الجائزة متفوقاً على الثنائي، رياض محرز نجم منتخب الجزائر الفائز مع فريقه أهلي جدة السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وكريم بنزيمة نجم اتحاد جدة بطل الثنائية المحلية في السعودية، الدوري والكأس.

وحقق رونالدو الجائزة بفضل تتويجه بلقب دوري أمم أوروبا مع منتخب البرتغال، الذي فاز بجائزة أفضل منتخب أيضاً خلال نفس الحفل.

وبصفوف منتخب البرتغال أيضاً، تم تكريم اللاعب الراحل، ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الذي توفي إثر حادث سير أليم في يوليو.