الرياضة

أستون فيلا.. اللعب مع الكبار!

أستون فيلا.. اللعب مع الكبار!
30 ديسمبر 2025 09:08

لندن(أ ب)
بدا أستون فيلا فريقاً مهدداً بالهبوط في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ولكنه تحول بشكل مفاجئ إلى منافس بارز على اللقب.
ووصف أوناي إيمري مدرب أستون فيلا لاعبيه بأنهم فريق كسول، في ظل تراجع مستوى الكثيرين خاصة ثنائي المنتخب الإنجليزي، أولي واتكينز ومورجان روجرز، وتزامن ذلك مع مخاوف من قلة تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية.
وحقق أستون فيلا أفضل سلسلة انتصارات له منذ أكثر من قرن بتحقيقه 11 فوزاً متتالياً في جميع المسابقات، ليتم اعتباره مرشحاً بارزاً للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
وإذا فاز أستون فيلا على أرسنال، مساء اليوم الثلاثاء، سيتساوى الفريقان سوياً في صدارة جدول الترتيب في وسط المشوار.
ويبتعد أستون فيلا ومانشستر سيتي بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال بعد مرور 18 جولة، بينما يحل ليفربول رابعاً مبتعداً بفارق 7 نقاط.
ولن يخشى أستون فيلا مواجهة آرسنال، لأنه نجح قبل ثلاثة أسابيع في الفوز على ملعبه أمام أرسنال بنتيجة 2 / 1 بهدف في الدقائق الأخير، وواصل "فيلا" سلسلة انتصاراته بفوز مثير بنتيجة 2 / 1 في معقل تشيلسي، خامس الترتيب، بهدفين سجلهما أولي واتكينز في الشوط الثاني.
ونجح أستون فيلا بفضل تميز المدرب الإسباني أوناي إيمري بالذكاء التكتيكي وتبديلاته الموفقة وثقته بلاعبيه.
ونجح أستون فيلا في قلب النتيجة أمام منافسيه أكثر من مرة مثلما فعل أمام تشيلسي بثنائية البديل واتكينز، أو عندما تأخر فيلا مرتين أمام وستهام قبل أسبوعين قبل أن يفوز بنتيجة 3 / 2 أو عندما تأخر فيلا بهدفين نظيفين أمام برايتون في 3 ديسمبر، ليحقق فوزاً مثيراً بنتيجة 4 / 3، وقبلها بأسبوعين قلب تأخره بهدف مبكر أمام ليدز يونايتد إلى الفوز بنتيجة 2 / 1.
ويستعد أستون فيلا لاختبار صعب في ملعب الإمارات، معقل آرسنال، الذي لم يعرف عليه الفريق اللندني طعم الهزيمة في أي مباراة هذا الموسم بل حقق 25 نقطة من أصل 27 نقطة ممكنة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يسعى "فيلا" لتحقيق فوز سادس على التوالي خارج ملعبه. وستكون هذه المواجهة اختباراً حقيقياً لقدرات أرسنال على المنافسة على اللقب، كما هي اختبار لقدرات ضيفه أستون فيلا.
في المقابل، يعاني أرسنال من مشاكل دفاعية قبل مواجهة أستون فيلا حيث غاب كل من ظهيري الجبهة اليمنى يورين تيمبر وبن وايت، والظهير الأيسر ريكاردو كالافيوري، وقلب الدفاع كريستيان موسكيرا عن فوز الفريق على برايتون بنتيجة 2 / 1 يوم السبت، ليضطر ديكلان رايس لاعب الوسط للمشاركة في مركز الظهير الأيمن.

