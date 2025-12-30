«رسالة» تعانق السيف الذهبي في شوط الحول المفتوح

الذيد (الاتحاد)



شهد اليوم الختامي من منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل الذيد 2025 - 2026، تحديات قوية وتنافساً محتدماً على ذروة سنام المهرجان فوق أرضية الميدان، وسط حضور جماهيري كبير تقدّمه الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، إلى جانب جمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن.

وأسدل الستار على المهرجان بفوز مستحق للمطية «رسالة»، بشعار مانع علي بن حماد الشامسي، والتي توّجت بالسيف الذهبي وحصدت المركز الأول في شوط الحول المفتوح – مسك ختام المهرجان، بعد أداء مميز أنهت به السباق بزمن قدره 9:15:19.





وفي الشوط الثالث للزمول المفتوح، كان الموعد مع «صقر» لمانع علي بن حماد الشامسي، والذي نجح في كسب البندقية والمركز الأول، بتوقيت بلغ 9:31:38.

أما الشوط الثاني للحول المحليات، فقد حلّق السيف الفضي مع «مضمونة»، المملوكة لسعيد بن منانة الكتبي، والتي انتزعت الناموس بزمن قدره 9:18:35.

وافتتح ناموس اليوم الختامي الشوط الأول، بفوز المطية «طوفان»، بشعار نايل راشد الشامسي، حيث انتصرت في شوط شداد الزمول المحليات محققة المركز الأول، بتوقيت بلغ 9:20:20.

وبعد ختام السباقات، توج الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الفائزين بالرموز في المنصة الرئيسة لميدان الذيد.





كسبت «مطرة» لعبدالله نايع بالشاوي الغفلي، ناموس أول أشواط الفترة الصباحية لسن الحول والزمول، التي أقيمت على مدار 18 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات، بعد أن وصلت إلى خط النهاية وحصدت ناموس الحول المحليات، في زمن قدره 9:31:19 دقيقة، فيما طارت «لظى» لماجد سلطان بن علي الحافري الكتبي، بناموس الشوط الثاني للحول المهجنات، بزمن قدره 9:30:09 دقيقة (التوقيت الأفضل).

وحلق «ظيف»، لمصبح محمد بن شمال محمد الغفلي، بناموس الزمول المحليات، في الشوط الثالث، بزمن قدره 9:45:37 دقيقة، وفاز «مياس»، لعبدالله حميد بن حارب الشامسي، بناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات، بزمن قدره 9:37:11 دقيقة.





وفاز في الشوط الخامس، «هقوة»، لعلي خليفة بن شاهين المرر، وفي الشوط السادس «أسرار»، لأحمد علي محمد بنواس الكتبي، وفي الشوط السابع «رعد»، لخليفة عبدالله بن راشد الكتبي، وفي الشوط الثامن «هملول»، لمهير علي راشد بن سويلم الكتبي، وفي الشوط التاسع «هجر»، لهزاع محمد بن سيف المزروعي، وفي الشوط العاشر «ناصية»، لسعدي محمد سعيد بن مسن الكثيري.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى الثامن عشر عن فوز، «هملول»، لماجد سالمين بن كردوس العامري، و«متوج»، لسيف أحمد بالخزع العامري، و«النويعس»، لعلي بن حمودة علي حمودة الظاهري، و«قرار»، لمحمد سعيد محمد بن خلف الرميثي، و«الشاهينية»، لمبارك سهيل بن غصنة العامري، و«غادة»، لسعيد منانه بن غدير الكتبي.