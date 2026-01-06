ميلنر يطرق أبواب نادي الأربعين في «البريميرليج»

لندن(د ب أ)

يستعد جيمس ميلنر الذي احتفل ببلوغه 40 عاماً، يوم الأحد الماضي، لأن يكون خامس لاعب يشارك في مباراة بالدوري الإنجليزي بعد تجاوزه هذا السن.

وبعد مشاركة ميلنر لاعب وسط برايتون كبديل أمام بيرنلي يوم السبت، في آخر يوم له في الثلاثينيات من عمره، قلص اللاعب المخضرم الفارق إلى أربع مباريات فقط عن الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحمله جاريث باري برصيد 653 مباراة.

ويترقب ميلنر إنجازاً تاريخياً جديداً أمام فريقه السابق مانشستر سيتي، غداً الأربعاء.

يبقى تيدي شيرينجهام مهاجم منتخب إنجلترا السابق من بين أكبر عشرة لاعبين سناً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كانت آخر مباراة له في سن الأربعين و272 يوماً بقميص وستهام ضد مانشستر سيتي في ديسمبر 2006.

ولعب شيرينجهام بقميص توتنهام ثم انضم إلى نوتنجهام فورست في بداية عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، كما لعب أيضاً لمانشستر يونايتد، ويبقى اللاعب الوحيد الذي هز الشباك بعد تجاوزه 40 عاماً في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما سجل هدفاً أمام بلاكبيرن في أكتوبر 2006، وبورتسموث في مباراته قبل الأخيرة.

وكان ريان جيجز يبلغ من العمر 40 عاماً و158 يوماً، عندما خاض آخر مباراة له من أصل 632 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر يونايتد في مايو 2014، حيث كان لاعباً ثم مدرباً مؤقتاً بعد إقالة ديفيد مويس.

لعب جيجز ست مباريات بعد بلوغه 40 عاماً في نهاية مسيرة حافلة عامرة بالأهداف على مدار 21 موسماً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق خلالها اللقب 13 مرة.

أما كيفن فيليبس بلغ الأربعين من عمره بعد أن ساعد كريستال بالاس على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2013، وشارك بديلاً في أربع مباريات في الموسم التالي.

ووصل فيليبس لأفضل مستوياته في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ذلك بأكثر من 10 سنوات، عندما سجل 30 هدفاً بقميص سندرلاند في موسم 1999/ 2000، ليفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، كما شارك في 8 مباريات دولية بقميص منتخب إنجلترا. قضى لاعب خط الوسط الإسكتلندي، جوردان ستراكان، معظم مسيرته الكروية مع ليدز ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بنظامه القديم، وفاز باللقب مع يوركشاير في الموسم الأخير قبل تغيير اسم المسابقة.

وشملت مشاركاته في 96 مباراة بحقبة الدوري الإنجليزي الممتاز ظهوره في 6 مباريات مع كوفنتري بعد بلوغه الأربعين، قبل أن يتنقل بين تدريب كوفنتري وساوثهامبتون في الدوري الممتاز، بالإضافة إلى تجارب أخرى مع سيلتيك وميدلزبره ومنتخب إسكتلندا.

وسينضم جيمس ميلنر إلى النادي اللاعبين أصحاب الأربعين عاماً في مباراته القادمة، وستكون أول فرصة له ضد مانشستر سيتي الذي فاز معه بأول لقبين من ألقابه الثلاثة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبنهاية الموسم الجاري، قد يصبح ميلنر ثالث أكبر لاعب ميداني سناً بعد شيرينجهام وجيجز، وإذا استمر في اللعب الموسم المقبل، فمن المرجح أن يعتلي قمة هذه القائمة التاريخية. ويبقى ميلنر أيضاً ثاني أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل هدفه مع ليدز ضد سندرلاند في ديسمبر 2002، وذلك قبل تسعة أيام من بلوغه 17 عاماً. ويعد حارس المرمى، جون بوريدج، أكبر لاعب سناً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دافع عن عرين مانشستر سيتي أمام كوينز بارك رينجرز في مايو 1995، ببلوغه حينها 43 عاماً و162 يوماً، بعد أن خاض أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي بالمسمى القديم مع بلاكبول في 1971.

ويبقى بوريدج أيضاً ضمن 14 حارس مرمى شاركوا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد بلوغهم 40 عاماً، وتضم القائمة أيضاً كلا من أليك تشامبرلين وستيف أوجريزوفيتش وبراد فريدل ومارك شوارزر ونيفيل ساوثول وكيفن بول وينس ليمان وإدوين فان دير سار وشاي جيفن وديفيد سيمان وويلي كاباييرو وستيف هاربر ولوكاس فابيانسكي، الحارس الاحتياطي الحالي لفريق وستهام.