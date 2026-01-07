عبر اتفاقية مع «جلاكسي» و«سوسايتي».. «الرياضات الشتوية» يستهدف انتقاء 30 لاعباً

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية عن توقيعه اتفاقية تعاون ثلاثية مع أكاديمية جلاكسي لتدريب وتطوير رياضة هوكي الجليد و«مول سبورت سوسايتي» مالك صالة الجليد، وذلك بهدف رفد منتخباتنا الوطنية لهوكي الجليد بعدد من اللاعبين المواطنين الجدد، وضخ دماء جديدة لشرايين المنتخب الوطني الأول في المستقبل القريب.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد بحضور مروان الهرمودي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد عارف، المدير الفني للاتحاد، وعمر عبد الرحيم طيب، ممثّل سبورت سوسايتي، ونيكولاي فلاديمير، رئيس أكاديمية جلاكسي، وألكسندر فاليرتش، مدير التطوير بالأكاديمية.

ونقل مروان الهرمودي تحيات الدكتور أحمد المزروعي، رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً حرص الاتحاد على نشر اللعبة وتوسيع دائرة الممارسين وتكوين قاعدة عريضة من اللاعبين الناشئين المواطنين، ولهذا عقد الاتحاد عدة اجتماعات تنسيقية مع الأكاديمية وملّاك المول لعقد هذه الاتفاقية، التي ستقوم بموجبها الأكاديمية بانتقاء عدد 30 لاعباً كخطوة أولى، على أن يتولى الاتحاد توفير الملابس والأدوات للاعبين، فيما ستقوم الأكاديمية بالتدريب والإعداد البدني والفني وتحمُّل تكاليف السفر للاعبين وأولياء الأمور للمشاركة في البطولات.

وأعرب الهرمودي عن سعادته البالغة بتوقيع هذه الاتفاقية التي تُعد فرصة ذهبية للاعبين المواطنين لخوض هذه التجربة المثيرة، والتي ستُشكّل نقلة نوعية على صعيد الرياضات الشتوية عامة وهوكي الجليد بالتحديد.

من جانبه، أكد ألكسندر فاليرتش على أن الأكاديمية لديها من الخبرة التدريبية والفنية التي يمكن أن تقدمها إلى براعم الإمارات لتمكينهم من ممارسة اللعبة بشكل علمي وفق أساليب وتقنيات حديثة، وسوف تقوم بجولة في المدارس لانتقاء مجموعة من اللاعبين تحت سن 9 سنوات، ليتم تصفيتهم إلى 30 لاعباً، للتركيز عليهم وإعدادهم والمشاركة بهم في البطولات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن متوسط تكلفة اللاعب في الموسم الذي يمتد إلى نحو 7 أشهر قد تصل إلى 20 ألف درهم.