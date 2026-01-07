الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جوف تمنح أميركا الأفضلية في كأس يونايتد

جوف تمنح أميركا الأفضلية في كأس يونايتد
7 يناير 2026 10:58

بيرث (أ ب)
بعد الخسارة في منافسات الفردي وجدل أثارته مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من الأسبوع، تركت الأميركية كوكو جوف الحديث كله لأدائها داخل الملعب خلال مباراة دور الثمانية ببطولة كأس يونايتد للتنس.
وتغلّبت جوف على ماريا ساكاري 6/ 3 و6/ 2 لتمنح الفريق الأميركي، حامل اللقب، التقدم 1/ صفر على الفريق اليوناني.
واستطاع ستيفانوس تسيتسيباس الفوز على تايلور فريتز 6/ 4 و7/ 5 ليعادل النتيجة للفريق اليوناني.
وكانت جوف نشرت منشوراً، يوم الاثنين الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق مباراتها في منافسات الفردي، في محاولة لوضع تعليقاتها الأخيرة حول جماهير التنس الأميركية في سياقها الصحيح. لكن المباراة التي تلت ذلك لم تَسِر على ما يرام بالنسبة لجوف، المصنفة الرابعة عالمياً، إذ خسرت بنتيجة 1/ 6 و7/ 6 وصفر/ 6 أمام الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو المصنفة 42 عالمياً.
في المقابل، فاز تايلور فريتز بمباراته في منافسات الفردي، بينما نجحت جوف إلى جانب كريستيان هاريسون في حسم مواجهة الزوجي المختلط، ليضمن المنتخب الأميركي صدارة المجموعة الأولى ويتأهل إلى دور الثمانية.
وقالت جوف اليوم الأربعاء:«أعتقد أنني كنت أضرب الكرة بشكل جيد اليوم، وعندما يحدث هذا، تصبح حركتي في الملعب جيدة أيضاً. أعرف عادة أنه سيكون يوماً جيداً».
وفي مباريات دور الثمانية المسائية في بيرث، سيقود ستان فافرينكا، الذي يخوض جولته الوداعية قبل الاعتزال، الفريق السويسري أمام الأرجنتين.
وفي سيدني، فاز هوبر هوركاش وإيجا شفيونتيك بمباراتيهما في الفردي ليمنحا بولندا التقدم 2/ صفر على هولندا، ومقعداً في دور الثمانية من المجموعة السادسة.

