نيمار يجدد أحلامه مع سانتوس بالفيديو

ساو باولو (رويترز)

قال نادي سانتوس البرازيلي أمس إن نيمار وافق على تمديد عقده مع الفريق حتى نهاية عام 2026، ليُبقي على آماله ​في الحصول على استدعاء لتشكيلة بلاده في كأس ‌العالم لكرة القدم، رغم الإصابات التي عانى ​منها مؤخراً. وعاد المهاجم البالغ ⁠من ‌العمر 33 عاماً إلى سانتوس في يناير 2025، ولعب دوراً بارزاً في بقاء الفريق ضمن دوري الأضواء البرازيلي، ⁠بعدما سجل خمسة أهداف في آخر ⁠خمس مباريات.

وقال نيمار في مقطع فيديو نُشر على حسابات سانتوس عبر وسائل التواصل ​الاجتماعي: "سانتوس بيتي. أرغب معكم في تحقيق الأحلام التي لا تزال تراوغنا" في إشارة إلى جماهير النادي.

وخضع نيمار، الذي عانى طويلًا من الإصابات، لجراحة ​ناجحة بالمنظار في ركبته ‍الشهر الماضي. ولم يشارك نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفاً، مع المنتخب الفائز ‍بكأس العالم خمس مرات منذ عام ⁠2023.

وكان المدرب ​كارلو أنشيلوتي قد قال في أكتوبر الماضي إن ​اللاعب يجب أن يكون لائقاً تماماً حتى ‍ينضم إلى المنتخب.

وتلعب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب منتخبات اسكتلندا والمغرب وهايتي، في البطولة التي ستقام بين 11 يونيو و19 يوليو ‌في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.