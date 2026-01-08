الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رسالة عاطفية من نيوكاسل إلى كيجان

رسالة عاطفية من نيوكاسل إلى كيجان
8 يناير 2026 14:46


لندن (د ب أ)
أرسل إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، أطيب تمنياته لكيفن كيجان بعد أن قدّم نيوكاسل أداء من النوع الذي كان يفرح به خلال سنوات كيجان في ملعب سانت جيمس بارك.

أخبار ذات صلة
روميرو يعتذر لجماهير توتنهام
الهدف «35000» في «البريميرليج» من نصيب هالاند!

وسجّل هارفي بارنز هدفا في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه إلى فوز مذهل 4/ 3 على ليدز في ملعبه، بعد ساعات فقط من إعلان عائلة كيجان أن الرجل المعروف في تاينسايد باسم «الملك كيف» يخضع لعلاج السرطان.
وقال هاو عن نيوكاسل في عهد كيجان: «الفريق الذي شكّله كان استثنائياً بحق، ولا يزال الناس يتحدثون عنه لما حققه، وكيفية لعبه، وعن المتعة التي قدمها للجميع». وأضاف: «نحاول دائماً أن نصبح مثل هذا الفريق، نريد أن نقدم المتعة، نريد أن يكون المشجعون هنا على أطراف مقاعدهم».
وأكمل: «في بعض الأحيان، لسوء الحظ، لا يمكننا دائماً ضمان هذا، لكن شعرت في المباراة أننا قدّمنا أفضل ما لدينا من الإثارة، رغم أننا لم نلعب بأفضل مستوى ممكن». وأكد: «ولكن بالطبع، الأنباء التي وصلتنا قبل المباراة كانت صادمة. كيفن، يُعتبر رمزاً بالنظر لما قام به هنا كلاعب وكمدرب».
وأضاف: «أودّ أن أقدم له التحية حقاً، وأتمنى أن يكون بخير، وأرسل له حبنا جميعاً». وأفادت عائلة كيجان، في بيان نشره نادي نيوكاسل، بأن اللاعب والمدرب البالغ من العمر 74 عاماً نقل مؤخراً إلى المستشفى بعد ظهور أعراض في البطن، وأظهرت الفحوص أنه مصاب بالمرض ويخضع للعلاج.

نيوكاسل
كيفين كيجانكاكاالكرة الذهبية
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة
الرياضة
«لعنة» نيكو ويليامز تواصل ضرب بلباو أمام برشلونة
اليوم 16:06
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية
اليوم 16:03
شهريار.. الثنائية الأولى تمنح «النمور» نقطة ثمينة
الرياضة
شهريار.. «الثنائية الأولى» تمنح «النمور» نقطة ثمينة
اليوم 16:00
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
علوم الدار
إطلاق "تراث جيماثون" لصقل المواهب المحلية في قطاع الألعاب الإلكترونية
اليوم 15:46
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
الرياضة
«عربي الطائرة» يُعلن أجندة البطولات لعام 2026
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©