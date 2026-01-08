رسالة عاطفية من نيوكاسل إلى كيجان



لندن (د ب أ)

أرسل إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، أطيب تمنياته لكيفن كيجان بعد أن قدّم نيوكاسل أداء من النوع الذي كان يفرح به خلال سنوات كيجان في ملعب سانت جيمس بارك.

وسجّل هارفي بارنز هدفا في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه إلى فوز مذهل 4/ 3 على ليدز في ملعبه، بعد ساعات فقط من إعلان عائلة كيجان أن الرجل المعروف في تاينسايد باسم «الملك كيف» يخضع لعلاج السرطان.

وقال هاو عن نيوكاسل في عهد كيجان: «الفريق الذي شكّله كان استثنائياً بحق، ولا يزال الناس يتحدثون عنه لما حققه، وكيفية لعبه، وعن المتعة التي قدمها للجميع». وأضاف: «نحاول دائماً أن نصبح مثل هذا الفريق، نريد أن نقدم المتعة، نريد أن يكون المشجعون هنا على أطراف مقاعدهم».

وأكمل: «في بعض الأحيان، لسوء الحظ، لا يمكننا دائماً ضمان هذا، لكن شعرت في المباراة أننا قدّمنا أفضل ما لدينا من الإثارة، رغم أننا لم نلعب بأفضل مستوى ممكن». وأكد: «ولكن بالطبع، الأنباء التي وصلتنا قبل المباراة كانت صادمة. كيفن، يُعتبر رمزاً بالنظر لما قام به هنا كلاعب وكمدرب».

وأضاف: «أودّ أن أقدم له التحية حقاً، وأتمنى أن يكون بخير، وأرسل له حبنا جميعاً». وأفادت عائلة كيجان، في بيان نشره نادي نيوكاسل، بأن اللاعب والمدرب البالغ من العمر 74 عاماً نقل مؤخراً إلى المستشفى بعد ظهور أعراض في البطن، وأظهرت الفحوص أنه مصاب بالمرض ويخضع للعلاج.