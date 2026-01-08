روميرو يعتذر لجماهير توتنهام



لندن (د ب أ)

أعرب كريستيان روميرو، قائد فريق توتنهام لكرة القدم، عن اعتذاره لجماهير الفريق بعد الخسارة 2/ 3 أمس الأربعاء أمام بورنموث، وانتقد في الوقت نفسه بعض الشخصيات الرئيسية في النادي.

وتعرض توتنهام لهزيمة أخرى ليصل رصيده إلى فوزين فقط في آخر 12 مباراة بالدوري الإنجليزي، في ليلة صعبة على المدرب توماس فرانك، الذي شوهد عن غير قصد وهو يشرب من كوب يحمل شعار منافسه أرسنال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن روميرو ليس غريباً عن المنشورات المثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار بشكل خاص إلى «العقبات العديدة التي كانت دائماً موجودة وستظل موجودة» عندما قدّم تحيته للمدرب المقال أنجي بوستيكوجلو على صفحته في إنستجرام يونيو الماضي.

وفي منشور غامض آخر، تساءل الفائز بكأس العالم عن سبب عدم تحدث «أشخاص آخرين» في النادي، لكنه أشار إلى أن ذلك «يحدث منذ عدة سنوات». وترك دانييل ليفي منصبه كرئيس للنادي في سبتمبر، وتم تعيين المدير التنفيذي فيناي فينكاتشام في أبريل الماضي فقط، بينما يشغل المدير المشارك للشؤون الرياضية يوهان لانج المنصب منذ 2023، وقد بدأ الملاك الأغلبية لشركة «إنيك»، التي تديرها عائلة لويس، مؤخراً في الإدلاء بتصريحات عامة أكثر عبر مصادر مقربة من العائلة. وكتب روميرو على «إنستجرام»: «أعتذر لكل الجماهير التي تتابعنا في كل مكان، الذين يتواجدون دائماً وسيستمرون في ذلك».

وأضاف: «نحن المسؤولون، لا شك في ذلك. أنا أول من يتحمل المسؤولية. لكننا سنواصل مواجهة الأمر ومحاولة قلب الوضع لصالحنا ولصالح النادي». وأكمل: «في أوقات مثل هذه، كان من المفترض أن يخرج أشخاص آخرون ليتكلموا، ولكنهم لا يفعلون، كما كان يحدث منذ عدة أعوام. هم يظهرون فقط عندما تسير الأمور بشكل جيد».

وأكد: «سنبقى هنا، نعمل، متماسكين، ونعطي كل ما لدينا لتصحيح الأمور. خاصة في أوقات مثل هذه.. الصمت والعمل بجد أكثر والمضي قدماً معاً، جزء من كرة القدم». وأكد: «معاً، سوف تكون الأمور أسهل».