سباق «لي تاب للدرّاجات» يعود إلى دبي في 24 يناير

دبي (الاتحاد)

أعلن منظِّمو سباق «لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية» من «طواف فرنسا»، عن استمرار فتح باب التسجيل أمام عشّاق وهواة رياضة الدرّاجات الهوائية، وكذلك العائلات، لحجز أماكنهم في هذا الحدَث العالمي الذي يُقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الجاري، يومي 24 و25 يناير الجاري، بما يتيح لهم فرصة فريدة لخوض هذه التجربة الرياضية المميّزة إلى جانب الدرّاج الأسطوري بيتر ساجان.

وكجزء من سلسلة «لي تاب للدرّاجات الهوائية» من «طواف فرنسا» الرسمية، التي تُقام في 25 دولة وأكثر من 30 سباقاً حول العالم، يتيح هذا الحدَث للدرّاجين الهواة عيش تجربة «طواف فرنسا» الحقيقية ضمن مسارات طرق مغلَقة مصمَّمة وفق المعايير العالمية للسباق. ويسهم «لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية» من «طواف فرنسا» بتعزيز مكانة دبي كوجهة دولية رائدة للفعاليات الرياضية العالمية.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة مميّزة للنجم العالمي بيتر ساجان، الدرّاج المحترف السابق والفائز سبع مرّات بالقميص الأخضر في «طواف فرنسا»، وبطل العالم ثلاث مرّات لسباقات الطرق من «الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية» (UCI)، حيث ينضم إلى مئات الدرّاجين الهواة. وتأتي مشاركته تأكيداً إضافياً على تجسيد الروح الأصيلة لأعرق سباقات الدرّاجات الهوائية في العالم، مع عودته إلى دولة الإمارات بنسخته الثانية.

وسيحظى المشاركون بفرصة الانطلاق بدرّاجاتهم الهوائية إلى جانب أحد أبرز الأسماء في تاريخ هذه الرياضة، كما سينضم ساجان إلى الاحتفالات المقامة عند خط النهاية في حديقة «قرية إكسبو»، حيث سيقدّم الميداليات للدرّاجين بعد إكمالهم السباق.

تجدر الإشارة إلى أن سباق «لي تاب دبي» مفتوح أمام الدرّاجين من مختلف المستويات والقدرات، إذ يجمع بين التحدّي الرياضي والمشارَكة الحماسية واللقاء المجتمعي. وتحضيراً لعطلة نهاية الأسبوع التي يُقام خلالها السباق، سيتم تنظيم سلسلة من تجارب الأداء المخصَّصة للهواة من مختلف فئات المجتمَع، على أن تُتوَّج هذه الأنشطة بتجربة خاصّة يوم 18 يناير، بما يعزّز الترابط المجتمعي المحلّي لرياضة الدرّاجات الهوائية قبيل انطلاق الحدَث.

تفاصيل السباقات ومسارات التحدّي

ينطلق السباق الرئيسي صباح الأحد 25 يناير، حيث تنطلق في توقيت متزامن عند السابعة صباحاً نسختان مختلفتان من «حي دبي للتصميم». ويمتد السباق الرئيسي المعروف باسم «السباق الملحمي لمسافة 112 كيلومتراً، ليشكّل تحدّياً بارزاً للدرّاجين المحترفين، في حين يمتد السباق الكلاسيكي لمسافة 61 كيلومتراً، ويلبّي تطلّعات الدرّاجين الراغبين في خوض تجربة تنافسية مستوحاة من أسلوب «طواف فرنسا» الفريد. وينتهي كلا المسارين في حديقة «قرية إكسبو».

كما تم التأكيد على إضافة ثلاثة أقسام مخصَّصة لسباقات السرعة، من بينها «تحدّي ساغان للسرعة» بالقرب من «القرية العالمية»، حيث سيحصل كل من الرجل الأسرع والسيدة الأسرع على قميص خاص مقدَّم من بيتر ساجان شخصياً.